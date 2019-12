Belasting op spaargeld onterecht, maar of burger geld terug krijgt?

Spaartaks krijgt opnieuw kritiek van de rechter. De belasting op spaargelden maakt defensief beleggen – geld storten op spaarrekeningen – vrijwel onmogelijk. Immers spaarrentes zijn de laatste jaren lager dan het door de fiscus veronderstelde fictieve rendement. Sparen – niet risicodragend beleggen – wordt zo fiscaal bestraft. En daar plaatst de Hoge Raad vanaf dit jaar vraagtekens bij. Of dit direct leidt tot terugbetaling van de fiscus valt echter nog te bezien. De Hoge Raad oordeelde namelijk dat het aan de politiek is om rechtsherstel te bieden.

Belastingmaatregelen maken het de Belastingdienst vooral makkelijk, en misschien ook wel voor de burger. Als het goed gaat. Over de spaargeld (Box 3) vermogen moet uiteindelijk belasting betaald worden. Niet over het echte rendement, maar over een fictief rendement van 4%. Dat betekent een meevaller wanneer de rente hoger is en een tegenvaller wanneer de rente lager is dan 4%. En de rente is nu al meerdere jaren lager, dus betekent dat een automatische tegenvaller. In geding is of een dergelijke vorm van belastingheffing in strijd is met met het Europees verdrag van de rechten van de mens.

Juridische fijnslijperij

Het leidt uiteindelijk tot juridische fijnslijperij waarin heel genuanceerd wordt omgegaan met de Ja’s en de Nee’s in deze juridische kwestie. De Hoge Raad oordeelde eerder al dat de spaartaks te hoog was in 2013 en 2014. Nu stelt het gerechtshof Den Haag dat hetzelfde geldt voor 2015. Net als de Hoge Raad biedt het gerechtshof echter geen algemeen rechtsherstel. Hij wijst erop dat de staatssecretaris van Financiën thans actie onderneemt naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad. Verder ‘acht het Hof niet aannemelijk gemaakt’ dat in deze zaak sprake is van een ‘individuele en buitensporig last’.

Nog maar de vraag of belastingbetaler geld terugkrijgt

Het is dus nog maar de vraag of iemand zijn teveel betaalde belasting terugkrijgt. Fiscalist Cor Overduin van Grant Thornton is hierover in de Telegraaf toch wel optimistisch. De uitspraak zou volgens hem toch wel de weg vrij kunnen maken voor compensatie. Het zou volgens hem – alleen al over 2015 – kunnen gaan om € 600 miljoen te veel geïnd geld door de Belastingdienst. Wanneer daar nog meer jaren bijkomen – voor en na 2015 – zouden de terug te betalen bedragen fors kunnen oplopen.