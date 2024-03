Grant Thornton US verkoopt meerderheidsbelang aan private equity

De Amerikaanse tak van Grant Thornton heeft ermee ingestemd om een meerderheidsbelang te verkopen aan investeringsgroep New Mountain Capital. Het is de tweede investering van de private equity-partij in een Amerikaans accountantskantoor, en werd volgens ingewijden afgelopen vrijdag aangekondigd tegenover de bijna 10.000 medewerkers van Grant Thornton. Dat meldt de Financial Times.

Golf van private equity-deals

De deal komt weken nadat kleinere concurrent Baker Tilly akkoord ging met een cashinjectie van $1 miljard van de private equity-groep Hellman & Friedman om een acquisitiegolf te financieren. De nieuwe stap zal naar verwachting de concurrentie verder intensiveren in een sector die in de VS momenteel snel uitbreidt van de traditionele belasting- en accountancydiensten naar adviesdiensten. Dit veelal gedreven door een grote golf van private equity-deals die de sector opnieuw vormgeeft.

Het in Chicago gevestigde Grant Thornton is het zevende accountantskantoor in de VS, na de Big Four, RSM en BDO. Het accountantskantoor behaalde in de VS een omzet van $2,4 miljard in het afgelopen boekjaar, dat liep tot juli 2023. Het accountantskantoor heeft ongeveer 600 partners in de VS en is de grootste afdeling binnen Grant Thornton International.

Bron: FT