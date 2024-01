Grant Thornton in VK gedegradeerd naar tweede niveau

De Britse Financial Reporting Council (FRC) heeft Grant Thornton qua toezichtcategorie verplaatst van niveau één naar niveau twee. Dat gebeurde nadat de zesde accountantsfirma van het land het aantal prominente klanten, waaronder beursgenoteerde bedrijven, kredietinstellingen en verzekeraars, met meer dan 70 procent verminderde.

Als gevolg van de stap zal de FRC slechts om de drie jaar inspecties uitvoeren van de accountantscontroles bij zogeheten algemeen belang entiteiten (vergelijkbaar met OOB’s), in plaats van jaarlijks. Grant Thornton verminderde het aantal van dergelijke entiteiten tussen 2016 en 2022 met meer dan 70 procent, waarbij het in 2022 slechts 20 van hen controleerde. Dat terwijl concurrent BDO in dezelfde periode 217 van dergelijke entiteiten als klant had.

Grant Thornton heeft het lastig in het Verenigd Koninkrijk. De afgelopen jaren ontving het kantoor boetes voor tekortkomingen in het accountantswerk, met een totaal van £4 miljoen sinds 2021. De recente degradatie heeft geen invloed op de auditstrategie van het bedrijf, aldus Grant Thornton. De maatregel werd bevestigd in een FRC-rapport van juli, maar het bedrijf heeft er nu publiekelijk op gereageerd.

Dominantie Big Four doorbreken

De degradatie laat de Big Four, samen met BDO en Mazars, over als de enige niveau één bedrijven die nauwlettend worden gevolgd door toezichthouder FRC. De Britse overheid streeft naar het doorbreken van de dominante positie van de Big Four door challenger-bedrijven zoals BDO, Mazars en het nu gedegradeerde Grant Thornton een groter aandeel van algemeen belang entiteiten te laten controleren.

Audits ontoereikend

Martin Clapson, voorzitter van de Association of Practising Accountants, benadrukt tegenover de Financial Times dat er nog steeds een lange weg te gaan is naar een echt concurrerende auditmarkt. In december meldde de FRC dat audits uitgevoerd door kleinere accountantskantoren, zoals die nu in niveau twee vallen, “opnieuw ontoereikend” waren, waarbij 38 procent van de beoordeelde audits “aanzienlijke verbetering” vereiste.