PERSONALIA: Ernest Ouwejan in V&A-directie

V&A Accountants-adviseurs heeft per 1 januari 2020 Ernest Ouwejan aangesteld als director Social Skills. Hij verzorgde al zo’n zeven jaar vaardigheidstrainingen voor V&A.

‘Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de directie in vervulling: versteviging van de dienstverlening aan accountants in den brede, de combinatie van vakinhoud (waaronder vaktechniek) en de gedragsmatige aspecten van het accountantsvak’, aldus V&A. Ouwejan heeft al ruim duizend accountants getraind in zaken als persoonlijke effectiviteit, professioneel-kritische instelling, beroepsethiek, effectief communiceren en frauderisicofactoren.

Naast trainingen is Ouwejan ook gespecialiseerd in het uitvoeren of begeleiden van Root Cause Analyses (RCA), oftewel oorzakenanalyses. ‘De komende jaren zal Ernest zich wijden aan de uitbouw van onze Social Skills-afdeling, waarbij uitbreiding van het programma-aanbod en het aantal trainers speerpunten zullen zijn en verdieping van de bestaande samenwerking met freelance trainers.’