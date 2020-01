Recordaantal van meer dan twee miljoen ondernemingen in Nederland

Op 1 januari 2020 zijn er ruim twee miljoen ondernemingen in Nederland. Nooit eerder waren er zoveel bedrijven. Het aantal bedrijven nam vorig jaar met bijna 100.000 toe, een groei van 5%. Dat meldt de Kamer van Koophandel in het dinsdag verschenen jaaroverzicht 2019 Data over de bedrijvendynamiek.

Zzp’ers

De groei komt vooral door het toenemend aantal zzp’ers: het aantal fulltime zzp’ers nam met 6% toe tot 1.045.283 en het aantal parttime zzp’ers nam met 11% toe tot 285.647 ondernemingen. Parttime zzp’ers hebben bij hun inschrijving in het Handelsregister aangegeven dat ze voor minder dan 15 uur per week ondernemen. Het aantal mkb’ers groeit in 2019 met 1.313 tot 443.842 bedrijven.

Snel groeiende sectoren in 2019 ten opzichte van 2018 zijn Bouw (+8%), Gezondheid (+7%) en de sectoren Detailhandel, Horeca en Logistiek (alle + 6%).

Gemiddelde leeftijd startende ondernemers daalt

De gemiddelde leeftijd van ondernemers in Nederland is nog steeds 46 jaar. Wel daalt de gemiddelde leeftijd van starters: van 36 jaar oud in 2018 naar 35 jaar oud in 2019.