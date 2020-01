PERSONALIA: Credion Friesland breidt uit

André Spa heeft zich als adviseur aangesloten bij Credion Friesland. Samen met René van de Graaf en Ronald Seinen zal hij ondernemers in de regio voorzien van ‘optimaal zakelijk financieringsadvies’.

Credion dat met meer dan vijftig vestigingen inmiddels toegang heeft tot meer dan negentig verschillende financiers, ziet kansen in Friesland, voor zichzelf én voor het bedrijfsleven. En daar is uitbreiding voor nodig in de persoon van André Spa. Spa is al een aantal jaren actief als (financieel) adviseur voor veel verschillende bedrijven. Hij heeft daarnaast zijn eigen bedrijf gehad om ondernemingsplannen te schrijven en ook een bedrijf gehad in de handel van ijskarren en ijsbereidingsmachines. ‘Hij kan dus ondernemers ook assisteren bij het schrijven van ondernemingsplannen en heeft de nodige ervaring als ondernemer’, aldus Credion.