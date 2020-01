Administratiekantoor waarschuwde niet, maar werkgever blijft verantwoordelijk

Een werkgever moet 16.250 euro boete betalen omdat werknemers minder kregen betaald dan het wettelijk minimumloon. Het verweer dat het administratiekantoor niet waarschuwde, veegde de rechtbank van tafel.

Onderbetaling

Een werkgever kreeg, na een binnengekomen melding over onderbetaling, bezoek van twee arbeidsinspecteurs. Vier werknemers bleken 11 tot 34 procent onder het wettelijk minimumloon te verdienen. Daarop legde de inspectie een boete op waartegen de werkgever in beroep ging.

Administratiekantoor

In haar verweer wees de werkgever met een beschuldigende vinger naar het kantoor dat de administratie verzorgde. Dat had, zo verklaarde ze, nooit aangegeven dat er gehandeld werd in strijd met de wet. Het kantoor had bevestigd dat de hoogte van de lonen gebruikelijk waren voor het type werkzaamheden dat de medewerkers verrichtten. Het mag van een administratiekantoor verwacht worden dat het betrouwbaar advies geeft, aldus de werkgever. Ze verklaarde te goeder trouw gehandeld te hebben omdat zij niet wist dat de wet werd overtreden.

Zelf verantwoordelijk

De rechtbank veegde dit argument van tafel. Opzet, schuld of verwijtbaarheid is geen bestanddeel van de bepalingen die het opleggen van een boete voorschrijven. Als er echt niets te verwijten valt, bestaat de optie om af te zien van boeteoplegging. Maar de rechtbank vindt dat de werkgever in dit geval wel degelijk iets te verwijten is. Zij had op de hoogte moeten zijn van de geldende verplichtingen en wettelijke regels, aldus de rechtbank. Dat er een administratiekantoor is ingeschakeld doet daar niet aan af, omdat de verantwoordelijkheid bij de werkgever blijft rusten.

Lees hier de uitspraak.