PERSONALIA: Nieuwe partner Corporate Finance bij Baker Tilly

Mark Goderie (45 jaar) is per 1 januari 2020 benoemd tot partner Corporate Finance bij Baker Tilly. Goderie is tien jaar verbonden aan Baker Tilly en heeft ruim 15 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties bij bedrijfsoverdrachten en fusieprocessen, meldt het accountantskantoor.

Met roots in Brabant focust hij zich op de Corporate Finance-praktijk in het zuiden van het land. Verder is Goderie bij Baker Tilly in Nederland verantwoordelijk voor Transaction Support praktijk (onderdeel van Corporate Finance). Marcel Huisman, bestuursvoorzitter van Baker Tilly over de benoeming: “Met het benoemen van Mark Goderie als partner Corporate Finance onderstrepen we de potentie van onze M&A-dienstverlening voor het mkb.”

Mark Goderie over de ambities van Corporate Finance: “Wij begeleiden ondernemers in de verschillende fasen van het ondernemerschap. Van het realiseren van groeiambities voor de onderneming tot het veiligstellen van de continuïteit als de ondernemer een stapje terug wil doen. Wij zien in de praktijk dat koop- en verkooptransacties echter lang niet altijd de beste oplossing zijn. Vooral bij familiebedrijven gaat het om meer dan alleen het geldelijk belang of veiligstellen van het vermogen. Mijn drijfveer is om ondernemers, in een ondernemersklimaat waar ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, te helpen maximale waarde te creëren (op mid/lange termijn) in hun specifieke situatie. Dat maakt mij meer een financieel strategisch adviseur en vraagt om een grotere mate van betrokkenheid van ons als Corporate Finance-team binnen Baker Tilly.”

Over Mark Goderie

Mark Goderie is afgestudeerd registeraccountant en start zijn carrière in de accountancy bij KPMG. Hij volgde opleidingen aan de Nyenrode Business School (Accountancy) en aan de Rijksuniversiteit Groningen/Duisenberg School Finance (Master M&A en Business Valuation). Na 7 jaar werkzaam te zijn geweest bij KPMG maakt hij de overstap naar de M&A-praktijk. Eerst als Advisor Valuations bij KPMG Corporate Finance en later als Senior Consultant bij ESJ Corporate Finance. In 2010 start hij bij Baker Tilly. Daar adviseert Mark al 10 jaar private (familie-)bedrijven, not for profit organisaties en private equity partijen op het gebied van transacties. Dit betekent dat Mark deze partijen adviseert bij strategische financiële vraagstukken, acquisitie- en verkooptrajecten, due diligence onderzoeken, bedrijfswaarderingen en (her)financieringsvraagstukken.

Bron: Baker Tilly