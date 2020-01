‘Mannak wilde extra beloning via privé-vennootschap’

De vorige maand ontslagen algemeen directeur van de NBA Harm Mannak wilde een extra opslag ontvangen via zijn privé-vennootschap om zo onder de WNT-normen te blijven. Dat meldt de Telegraaf op basis van een vertrouwelijke, interne samenvatting van het onderzoeksrapport dat advocatenkantoor Norton Rose Fulbright (NRF) opstelde voor het NBA-bestuur. De krant kreeg de notitie in handen door bij de NBA een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Mannak zou bij gesprekken over het verlengen van zijn samenwerking met de NBA een beloningstruc hebben voorgesteld waarbij hij een NBA-medewerker via zijn management-bv in zou huren, in plaats van deze persoon rechtstreeks in dienst te laten treden bij de NBA. Mannaks privé-vennootschap kon vervolgens voor het inhuren van de medewerker een opslag in rekening brengen bij de NBA.

Side letter

Voor het geval die constructie onder vuur zou komen te liggen en Mannak gedwongen werd zijn opslag terug te betalen, zou de beloningsafspraak in een geheime side letter worden vastgelegd. Dat Mannak bij gesprekken over het verlengen van zijn samenwerking met de NBA vorig jaar een side letter voorstelde was al bekend door het onderzoek van Norton Rose Fulbright. Hoe die voorgestelde constructie in elkaar zat is nu ook duidelijk. De beloningstruc werd uiteindelijk niet toegepast, in plaats daarvan mocht Mannak een peperdure opleiding volgen bij het prestigieuze Insead in Fontainebleau. De ontslagen directeur mag zich daar in mei alsnog melden op kosten van de NBA, meldt de Telegraaf.

Afscheid Mannak

Voor de NBA was het voorstel van Mannak een van de redenen om afscheid van de omstreden directeur te nemen, meldde de beroepsorganisatie eind vorig jaar. ‘Dit voorstel past naar de mening van het NBA-bestuur niet bij de zorgvuldigheid die een algemeen directeur betaamt’, deelde de NBA toen mee. Mannak zelf zei over de side letter tegen Accountancy Vanmorgen: ‘Dat woord is gevallen in een discussie met het bestuur, maar nimmer met de intentie de WNT te omzeilen. De bestaande bezoldigingsafspraken tussen de NBA en mij zijn ook conform de WNT.’

Onderzoeksrapport

Na het WOB-verzoek van de Telegraaf liet de NBA volgens de krant Norton Rose Fulbright een samenvatting van de onderzoeksresultaten opstellen, die hier is in te zien. In plaats van het totale rapport werd die samenvatting verstrekt, waarin passages deels zijn weggelakt.

De volledige passage over de kwestie uit de in december gepubliceerde Norton Rose Fulbright-bevindingen:

‘Daarnaast is bij de nevenbevindingen duidelijk geworden dat bij het verlengen van de samenwerking met de algemeen directeur mogelijkheden ten aanzien van zijn vergoeding zijn verkend in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Hierbij is meegewogen dat de bezoldigingsnorm van de WNT ten aanzien van vaste aanstellingen aanzienlijk lager is dan die voor een interim aanstelling zoals de algemeen directeur in 2018 had en dat andere medewerkers binnen de NBA van oudsher meer verdienden dan deze norm. In deze verkenning heeft de algemeen directeur op enig moment een voorstel voor een side letter gedaan. Dit voorstel past naar de mening van het NBA-bestuur niet bij de zorgvuldigheid die een algemeen directeur betaamt. De bestaande bezoldigingsafspraken tussen de NBA en de algemeen directeur zijn conform de WNT.’

In opspraak

Mannak raakte vorig jaar in opspraak door zijn belang in het bedrijf KeenCorp en zijn banden met een andere aandeelhouder van dat bedrijf, Andrew Fastow. Voormalig Enron-bestuurder Fastow, veroordeeld voor zijn rol in de boekhoudfraude bij het Amerikaanse energieconcern, trad op bij een bijeenkomst van de NBA. FD-columnist Marcel Pheijffer maakte in een column gewag van de banden van Mannak met Fastow. Het NBA-bestuur zette haar interim-directeur vervolgens op non-actief. Na onderzoek door Norton Rose Fulbright werd uiteindelijk geschikt. De ontslagen algemeen directeur van de NBA krijgt € 61.500 mee plus € 28.750 voor juridische kosten.

Bron: Directeur accountantsclub wilde stiekem extra salaris