Schadeclaims bedrijven wegens wanbetaling flink gestegen

Het aantal wegens wanbetaling ingediende schadeclaims door bedrijven is vorig jaar sterk gestegen, blijkt uit cijfers van kredietverzekeraar Atradius. In aantallen bedroeg de stijging 17,1 procent, een ruime verdubbeling in vergelijking met 2018. In waarde bedraagt de stijging 20,7 procent. De claims deden vooral zich voor in de retail, waar sprake was van een aantal grote faillissementen. Deze ontwikkeling zet zich in het komende jaar – mede door de komst van Amazon naar Nederland – waarschijnlijk voort.

Een toename van het aantal schadeclaims is een graadmeter voor de ontwikkeling van faillissementen. Hoewel veel bedrijven in Nederland 2019 van de economische groei hebben geprofiteerd met hogere omzetten, hebben zij ook vaker te maken gehad met onbetaalde rekeningen die uiteindelijk tot schadeclaims hebben geleid. Nu het economisch klimaat naar verwachting zal verslechteren, verwacht de kredietverzekeraar dat meer bedrijven de komende tijd een beroep op hun kredietverzekering zullen doen.

Bouw

Ook de bouwsector is nog niet uit de gevarenzone. Hoewel de sector in de eerste helft van het jaar goed presteerde, zijn de effecten van het beleid rond stikstof en PFAS nog uiterst onzeker, benadrukt Kuhlman. “Veel lopende bouwprojecten zijn gestaakt. Als een bedrijf daarnaast nieuwe projecten in portefeuille heeft waar nog geen vergunningen voor zijn afgegeven, komt de liquiditeit onder druk te staan. Op den duur kan dit tot een toename van het aantal faillissementen leiden. Met extra aandacht voor hun situatie ondersteunen wij klanten in deze sector nog beter bij het beheersen van hun kredietrisico’s.”

Bron: Atradius