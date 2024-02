Claim voor PwC dreigt wegens controle boeken Evergrande

De curatoren van het in liquidatie verkerende China Evergrande overwegen een schadeclaim in te dienen tegen PwC. Dat was tien jaar lang de controlerend accountant van de vastgoedgigant.

De rechter in Hongkong oordeelde enkele weken terug dat Evergrande moest worden opgeheven en in delen worden verkocht om schuldeisers terug te kunnen betalen. De Financial Times weet nu op basis van drie ingewijden te melden dat de curatoren met ten minste twee advocatenkantoren hebben gesproken over het indienen van een claim waarbij ze PwC nalatigheid verwijten. Om dat te kunnen doen, moeten ze wel kunnen bewijzen dat PwC fouten heeft gemaakt die schuldeisers hebben geschaad.

Schuld meer dan 300 miljard

PwC heeft van meer Chinese vastgoedbedrijven de boeken gecontroleerd en is niet de eerste partij die (mogelijk) een claim aan de broek krijgt in Hong Kong. KPMG schikte in 2021 in een zaak over het controleren van de cijfers van houtproducent China Forestry.

De Chinese vastgoedmarkt is in een zware crisis beland en Evergrande is daarvan het boegbeeld. Het bedrijf zit sinds 2021 in de problemen en heeft een duizelingwekkend hoge schuld van ruim 300 miljard dollar. De handel aandelen Evergrande werd meteen gestaakt na het verdict van de rechter.

Pijlsnel gegroeid

Evergrande is nog niet zo oud: het werd in 1996 in Guangzhou opgericht door Hui Ka Yan en heeft op dit moment nog ruim 1.300 projecten in de boeken in ruim 280 Chinese steden. Daarnaast is de vastgoedmoloch ook actief in onder meer vermogensbeheer, de productie van elektrische auto’s en voedsel. Oprichter Hui beschikte ooit over een vermogen van 42,5 miljard dollar en was daarmee Aziës rijkste persoon. Dat veranderde toen Evergrande in de financiële problemen kwam.

Het bedrijf groeide agressief door meer dan 300 miljard dollar te lenen. Dat vond ook de Chinese overheid te gortig en die introduceerde in 2020 strengere regels om de schuldenlast van grote projectontwikkelaars te beperken. Daardoor moest Evergrande vastgoed tegen hoge kortingen verkopen om de inkomstenstroom op gang te houden. Maar die stroom bleek te klein om aan de rentebetalingen te kunnen blijven voldoen. De aandelen verloren in de jaren erna 99 procent van hun waarde.

Vrees voor crisis in China

Het einde van Evergrande is een grote strop voor de vastgoedsector omdat veel projecten al zijn verkocht voordat de bouw is gestart: kopers zien hun investering in rook opgaan. China telt al tal van spookwijken met niet-afgebouwde woontorens. Leveranciers van het concern vrezen ook voor grote verliezen. Kenners voorzien ook klappen voor het financiële systeem, waarbij banken veel minder geld willen of mogen gaan uitlenen, waardoor bedrijven niet meer aan financiering kunnen komen. Dat zou een economische crisis kunnen inleiden. Experts zijn verdeeld over de vraag of de Chinese overheid gaat ingrijpen om zoiets te voorkomen.

Bron: ANP/BBC