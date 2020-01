Hoekstra onderstreept urgentie, kabinetsreactie uiterlijk eind maart

Minister Hoekstra gaat de komende tijd ‘met een positieve grondhouding’ naar de donderdag gepresenteerde aanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) kijken en zich beraden op de vervolgstappen. Uiterlijk eind maart komt het kabinet met een uitgebreide reactie, meldde de minister van Financiën bij het in ontvangst nemen van het rapport.

‘Vergrootglas niet voor niks’

‘Als er één beroepsgroep de afgelopen jaren onder een vergrootglas heeft gelegen, dan zijn het de accountants’, beseft Hoekstra. ‘En eerlijk gezegd: dat is niet voor niks. Ik heb eerder al gezegd dat de accountancysector onmisbaar is voor onze economie. De handtekening van de accountant is voor burgers, voor bedrijven en ook voor de politiek simpelweg het bewijs dat cijfers kloppen. En we zien het uiteindelijk allemaal als een teken van degelijkheid en deugdelijkheid, als een teken van vertrouwen. Het komt te vaak voor dat het eindoordeel niet klopt en daardoor is het vertrouwen van de samenleving in de sector de afgelopen periode onvoldoende gebleken. Maar, dat moet ook gezegd, de sector heeft in de tussentijd zelf zeker niet stilgezeten. Juist de afgelopen jaren zijn er tal van verbeteringen doorgevoerd. In kwaliteit en gedrag, er is ook meer bespreekbaar geworden. En dat zijn allemaal goede, belangrijke stappen vooruit.’

Kabinet maakt balans op

Hoekstra: ‘Met dit onderzoek in de hand maken we straks als kabinet de balans op. En laten we eerlijk zijn: de oplossing zal niet eenvoudig zijn, er bestaat geen wondermiddel. Maar ik wil ook het belang en de urgentie om snel te beginnen onderstrepen. Ik ga me de komende tijd dan ook beraden op de vervolgstappen en zal met een positieve grondhouding de aanbevelingen van de commissie zorgvuldig wegen. In het voorjaar kom ik namens het kabinet met een uitgebreide reactie, waarin ik ook het rapport van de MCA en de AFM meeneem.’