Personalia | Kwartiermaker Marlies de Vries weg bij Nyenrode

Kwartiermaker Marlies de Vries stopt met haar werkzaamheden bij Nyenrode Business Universiteit. De Vries was binnen Nyenrode als directeur verantwoordelijk voor de controllersopleidingen, als faculteitslid voor een van de kernvakgebieden van de accountants-en controllersopleiding en daarnaast was ze actief binnen de executive programma’s als expert op het gebied van governance, gedrag en cultuur.

In 2005 rondde De Vries haar studie accountancy aan Nyenrode af en een jaar later de postdoctorale opleiding voor registeraccountant (RA). Van 1997-2011 werkte ze voor PwC, waarna De Vries bij Nyenrode aan de slag ging. Eind vorig jaar promoveerde ze daar. Haar proefschrift ging over de ervaringen van jonge professionals binnen het accountantsberoep in Nederland over de periode 2011-2018. Minister Hoekstra van Financiën stelde De Vries in mei 2020 samen met Chris Fonteijn aan als Kwartiermaker toekomst accountancysector, nadat ze eerder al lid was van de Commissie Toekomst Accountancysector.

Op LinkedIn meldt De Vries nu: