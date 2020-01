PERSONALIA: Oud-accountant Pieter Jongstra RvC-voorzitter bij APG

Oud NBA-voorzitter Pieter Jongstra (63) wordt voorzitter van de raad van commissarissen van pensioenuitvoerder APG. De vroegere CEO van EY volgt Jaap van Manen op.

Jongstra zit sinds februari 2015 in de rvc van APG. De pensioenuitvoerder beheert 534 miljard euro aan pensioenvermogen voor verscheidene pensioenfondsen die samen 4,6 miljoen deelnemers hebben. Hij is lid van de audit- en riskcommissie en de corporate governance commissie. Jongstra was van 2015 tot 2018 voorzitter van NBA. Hij is ook lid van de RvC van Mazars. ‘Met Pieter Jongstra krijgen we een zeer ervaren en deskundige voorzitter van de raad van commissarissen’, aldus Dick van Well, vice-voorzitter van de rvc van APG, in een persverklaring. ‘Hij is al geruime tijd commissaris en heeft veel kennis van APG en de sterk veranderende omgeving.’ De rvc van APG bestaat uit: Pieter Jongstra (voorzitter), Dick van Well (vice-voorzitter), Roger van Boxtel, Maes van Lanschot, Edith Snoeij en Claudia Zuiderwijk.