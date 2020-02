Kabinet komt met vergunningensysteem voor incassobureaus

Incassobureaus moeten voortaan een vergunning hebben om incassodiensten te mogen uitvoeren en worden vervolgens opgenomen in een incassoregister. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming) waarover een internetconsultatie is gestart. Het doel van het voorstel is om de kwaliteit van incassodienstverlening te verbeteren. Het maken van regels voor de incassomarkt is onderdeel van het regeerakkoord en van de Brede Schuldenaanpak van het kabinet.

Bescherming

Om mensen met schulden te beschermen tegen onjuiste incassopraktijken komen er eisen voor het uitvoeren van incassowerkzaamheden en toezicht op de naleving daarvan. De schuldeisers hebben hier volgens het kabinet eveneens baat bij, omdat zij geconfronteerd kunnen worden met niet goed functionerende incassobureaus. Ook schuldeisers hebben behoefte aan goed contact met de incassodienstverlener. Zij krijgen zo een duidelijk overzicht van de werkzaamheden die in opdracht van hen worden verricht.

Verplichte vergunning

Een vergunning wordt een verplichting om actief te zijn in de incassomarkt. Alleen als bureaus aan eisen voldoen zoals vakmanschap, het hebben van een klachtenregeling en het geven van heldere informatie aan schuldeisers en mensen met schulden, worden ze ingeschreven in het incassoregister. Dit geldt zowel voor incassobureaus die uit naam van een schuldeiser geld innen als voor professionele opkopers van onbetaalde rekeningen als zij die gaan innen. Het register is openbaar en gratis raadpleegbaar. Zo kan iedereen in één oogopslag zien of een incassobureau aan de juiste eisen voldoet.