BVCM gaat incassowerkzaamheden doen voor Outstanding24

Outstanding24, leverancier van debiteurenbeheersoftware voor het mkb, gaat samenwerken met creditmanagementbureau BVCM: dat gaat de incassowerkzaamheden voor de klanten van Outstanding24 begeleiden en uitvoeren.

In de prakijk betekent het dat de klanten van de klant van Outstanding24 vanaf nu in de incassofase betalingsherinneringen van BVCM zullen ontvangen en daar bij vragen terechtkunnen. ‘Daarnaast zal BVCM de bereiding van de gerechtelijke deurwaarderszaken gaan waarnemen voor klanten van Outstanding24.’ Daarmee krijgt het bedrijf volgens salesdirecteur Anton Maas meer ruimte om andere zaken meer aandacht te geven.

Outstanding24 is sinds begin dit jaar onderdeel van Visma | Onguard.