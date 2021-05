ABN Amro gaat kleine ondernemers helpen met incasseren facturen

Ruim de helft van de bedrijven zegt door de coronacrisis facturen niet tijdig te kunnen betalen. ABN Amro start om met name kleine bedrijven te helpen de dienst Snel Betaald, die facturen gaat voorschieten.

Vanaf deze maand kan een ondernemer via ABN Amro internetbankieren per individuele factuur kiezen of hij die aan de bank wil overdragen. Zo ja, dan staat 90% van het bedrag binnen een dag na goedkeuring op de rekening. ‘De overige 10% volgt als de debiteur heeft betaald’, aldus de bank. De ondernemer betaalt per factuur een fee van gemiddeld 2,4% tot maximaal 4%. ‘Met name voor startende en kleine ondernemers is dit een interessante en flexibele optie. Voor deze ondernemers zijn factoring-oplossingen of kredietverlening namelijk vaak minder interessant voor cashflow management.’

‘Het voordeel van deze Snel Betaald’-oplossing is dat de ondernemer per factuur tegen een transparante fee elke keer de afweging kan maken of bevoorschotting nodig is. Hiermee zit hij zelf aan het stuur van zijn cashflow positie’, zegt Patrick Pfaff, MT-lid Commercial Banking bij ABN Amro.’

56% betaalt te laat

Volgens kredietverzekeraar Atradius betaalt 56% van de bedrijven een factuur te laat; voor de coronacrisis was dat 32%. De betaaltermijn was eind vorig jaar gemiddeld 25 dagen langer. ABN Amro haalt ook de Kleinbedrijf Index aan van april van dit jaar: daaruit bleek dat 51% van de kleine ondernemers zijn rekeningen niet op tijd betaalt. Ook snelgroeiende bedrijven kunnen baat hebben bij Snel Betaald, geeft de bank aan. ‘In plaats van gebruik te maken van een kredietfaciliteit kunnen snelle groeiers zich financieren met eigen geld doordat zij direct worden betaald.’