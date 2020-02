Patricia Paay versus administratiekantoor Osuro

TV-diva Patricia Paay heeft een kort geding aangespannen tegen administratiekantoor Osuro. Ze eist dat beslagleggingen op haar huis en twee uitbetalingen worden opgeheven.

Geleend of gegeven?

Het conflict draait om de vraag of Osuro 145.000 euro aan Paay heeft geleend of heeft gegeven. Het administratiekantoor beweert het eerste en eist het geld terug van de tv-diva en voormalige zangeres. Om zijn eis kracht bij te zetten liet Osura in 2018, met goedkeuring van een rechter, onder meer beslag leggen op Paays woning in het Brabantse Wernhout.

Hoger beroep

De rechter besloot vorig jaar echter dat de zangeres dit geld niet hoeft terug te geven, omdat Osuro niet kon aantonen dat het om een lening in plaats van een gift gaat. Osuro is tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan. Het is niet duidelijk wanneer deze zaak voorkomt. In de tussentijd wil Paay dat de beslaglegging op haar woning wordt opgeheven.

GeenStijl

Administratiekantoor Osuro is opgericht door Rob Rijsbergen sr., een goede vriend van Paay. In 2017 werd hij aan de kant gezet, nadat zijn zoon dubieuze betalingen in de bedrijfsadministratie had ontdekt. Aanvankelijk was sprake van 1,75 miljoen euro, tijdens het kort geding meldden de advocaten van Osuro dat de som aan ‘verdwenen geld’ inmiddels zelfs 15 miljoen euro is en dat het intern onderzoek nog altijd gaande is. Het gros zou verkwanseld zijn door de gokverslaving van Rijsbergen sr. Daarnaast zou hij Paay hebben bijgestaan, onder meer om eerdere rechtszaken te financieren, tegen website GeenStijl (vanwege het beruchte plasseksfilmpje) en ondernemer Johan Vlemmix, die sekspoppen in Paay’s evenbeeld op de markt wilde brengen.

Geen effect

In april 2019 wees de rechter alle vorderingen van de schuldeiser af. Maar omdat Osuro in hoger beroep ging (dat dient in september in Den Bosch), kwamen die vorderingen weer aan de orde. Hierop besloot Paay tot het kort geding om de beslaglegging opnieuw van tafel te vegen. Beide partijen gaven gisteren tijdens de zitting aan dat er wel degelijk handreikingen zijn gedaan om tot een schikking te komen, maar zonder effect. Osuro claimt dat Paay nergens op reageert en afspraken niet nakomt. De advocaat van Paay vindt dat het administratiekantoor geen poot heeft om op te staan. De fouten zouden zijn gemaakt door Rob Rijsbergen, niet door Paay.

Uitspraak 19 februari.