Administratiekantoor Corona wijzigt naam niet

Het is de laatste weken aanzienlijk drukker op de website van Corona B.V. Maar het Amsterdamse administratiekantoor zegt daar niet van te profiteren. ‘We zitten vol en nemen geen nieuwe klanten aan.’

Sinds 1996

Tonnie Sonderen ziet de naam van zijn bedrijf tegenwoordig dagelijks groot in de krant. Dat had hij in 1996, toen hij zijn adviespraktijk begon, niet kunnen vermoeden. ‘Corona is Spaans voor kroon. Dat symbool staat ook in ons logo. Ik vond het gewoon een mooie naam,’ zegt Sonderen, van huis uit belastingadviseur en bedrijfskundige.

Klein blijven

Zijn kantoor is vooral actief in en om Amsterdam. Sonderen werkt samen met zijn vrouw Kathy Sonderen. Zij verwerkt vooral jaarrekeningen. ‘Ik merk wel dat het de laatste tijd drukker is op onze website,’ vertelt Sonderen. ‘Maar helaas zit onze praktijk al jaren vol. We kunnen geen nieuwe klanten aannemen omdat het niet onze intentie is om te groeien. We blijven bewust klein zodat we onze klanten maximale aandacht kunnen geven.’ Het kantoor heeft veel opdrachtgevers in de medische en para-medische wereld.

Geen andere naam

Het coronavirus heeft al meer dan 1.300 slachtoffers geëist. Er zijn 60.000 patiënten, van wie het overgrote deel in China woont. Een vaccin laat vermoedelijk nog 18 maanden op zich wachten. Hoewel het woord ‘corona’ tegenwoordig een sterk negatieve klant heeft, overweegt Sonderen niet de naam van zijn bedrijf te veranderen. ‘Nee hoor,’ lacht hij. ‘Dat zou ik alleen doen als we “Ebola” hadden geheten.’ De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) spreekt overigens niet van coronavirus maar van Covid-19.