ZZP-organisaties terughoudend over beperking zelfstandigenaftrek

ZZP-belangenorganisaties zijn niet per se tegen beperking van de zelfstandigenaftrek, maar plaatsen wel veel kanttekeningen bij bijvoorbeeld de definiëring van ondernemerschap en het beeld dat veel kleine zelfstandigen ZZP’er zijn vanwege de fiscale voordelen.

Dat blijkt uit een rondgang die het FD maakte naar aanleiding van recente uitspraken van voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW. De Boer meldde bereid te zijn om de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling geleidelijk aan te passen voor ‘oneigenlijke’ zelfstandigen, maar niet voor echte ondernemers. Daarmee bewegen de werkgevers richting de voorstellen van de commissie Borstlap. Om prijsconcurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan, moet elke vorm van arbeid fiscaal gelijk worden behandeld, stelt Borstlap. Alleen voor kapitaal zouden zelfstandigen nog een vermogens- of investeringsaftrek kunnen krijgen.

Margreet Drijvers van Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) is het er mee eens als het oneigenlijk gebruik van de fiscale voordelen wordt aangepakt, maar waarschuwt om het kind niet met het badwater weg te gooien. Aanpak van oneigenlijk gebruik mag niet leiden tot het pesten van ondernemers die moeten reserveren voor de toekomst en onverwachte zaken, vindt Drijvers.

Roos Wouters van ZZP-belangenclub de Werkvereniging wijst er bovendien op dat er al tijdenlang tevergeefs wordt gediscussieerd over de definitie van ondernemerschap. Ook bestrijdt ze het idee dat veel kleine zelfstandigen ZZP’er zijn vanwege de fiscale voordelen. ‘De meesten weten niet eens dat die aftrek bestaat. Ze willen meer grip op hun werk. Als je ZZP’ers in de zorg vraagt of ze weer als werknemer zouden willen beginnen, zegt 65% dat ze de zorg dan nog liever helemaal verlaten.’

Bron: FD