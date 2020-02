Versobering zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling bespreekbaar voor werkgevers

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is bereid om de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling geleidelijk aan te passen voor ‘oneigenlijke’ zelfstandigen, maar niet voor echte ondernemers. Dat zegt voorzitter Hans de Boer in het FD. Het is voor het eerst dat er bij de werkgevers beweging is op dit gevoelige punt.

Daarmee gaat de werkgeversorganisatie mee in het recente voorstel van de commissie Borstlap om de huidige belastingvoordelen ‘volgens een herkenbaar tijdpad af te bouwen.’ De commissie vindt dat er op dit moment teveel mensen op basis van fiscale voordelen voor kiezen om ZZP’er te worden.

Voorwaarden

De werkgevers stellen wel voorwaarden aan een eventuele versobering. Ondernemers voor wie de voorzieningen oorspronkelijk waren bedoeld moeten worden ontzien. Ook zou er moeten worden ingezet op minder bureaucratie in onder meer de zorg en het onderwijs. Die situatie zou er in de semipublieke sector nu namelijk voor zorgen dat een oneigenlijke keuze voor het ZZP-schap in de hand wordt gewerkt.

Bron: FD