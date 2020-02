Melvin Simonse, controleleider bij DRV: Teamwork maakt het werk nog leuker

Samen werken aan één gemeenschappelijk doel. Van elkaar leren en plezier maken. Zowel op kantoor als daar buiten. Dat verstaat DRV onder 100% teamwork. Melvin Simonse weet daar als controleleider alles van. ‘Ik vind het één van de leukste dingen aan mijn werk’, zegt hij.

‘In de controlepraktijk werk je eigenlijk áltijd in teamverband. We gaan iedere dag met een team naar een klant toe. Vandaag zit ik bijvoorbeeld met een beginnend assistent, een gevorderd assistent en ikzelf als controleleider. Verder bestaat het team nog uit een manager en een extern accountant’, somt Melvin op.

‘Iedereen heeft een andere rol en we komen allemaal uit verschillende leeftijdscategorieën. Van iemand die net klaar is op school en nog weinig praktijkervaring heeft, tot gevorderden die de uitdagendere vraagstukken kunnen behandelen en de starters helpen.’

In teamverband leren van elkaar

De samenstelling van het team is per klant steeds iets anders. ‘Wij werken vestiging overstijgend. Met de mensen uit Goes, Middelburg en Terneuzen vormen we het controleteam Zeeland. Dus nu zit ik bijvoorbeeld met allemaal mensen uit Goes bij een cliënt uit Zeeland. En vorige week werkte ik bij een grote speler op de staalmarkt in Moerdijk met collega’s van het kantoor in Middelburg.’

Zo’n wisselende samenstelling zit het teamgevoel niet in de weg. Integendeel, vindt Melvin. ‘Die afwisseling is juist leuk. Want de één heeft hier weer wat geleerd, en de ander heeft daar weer wat opgestoken. Tijdens het werk kun je die verschillende ervaringen met elkaar delen en van elkaar leren’, legt hij uit. ‘Dat is wat ik op het begin van mijn carrière bij DRV ook het leukste vond.’

‘Ruimte voor een dolletje en een grapje’

Het controleteam Zeeland heeft ergens wel wat weg van een voetbalteam. Er is voor iedere wedstrijd eenzelfde groep met spelers beschikbaar, alleen de opstelling is steeds net iets anders. En net als bij een voetbalteam wordt er niet alleen naar het beste resultaat gestreefd in het (werk)veld, maar wordt er ook een hoop lol getrapt.

‘We zitten echt niet alleen maar serieus te werken. Er is ook ruimte om plezier te maken. We zitten nu bijvoorbeeld bij een klant die zelf ook wel in is voor een dolletje en een grapje. Als we hem een vraag stellen, krijgen we eerst een geintje terug en dan pas een serieus antwoord. Zolang het werk er niet onder lijdt, moet dat kunnen.’

Uitjes en activiteiten buiten werktijd

En als het even kan, blijft die gezelligheid met collega’s niet beperkt tot de uren op kantoor. ‘We hebben regelmatig uitjes en activiteiten. Aan het einde van het seizoen gaan we lekker uit eten en we doen regelmatig mee aan het bedrijvenvoetbaltoernooi of andere sportevenementen die door DRV worden gesponsord. Het is heel leuk om op zo’n manier met je collega’s om te gaan.’

Die activiteiten worden DRV-breed georganiseerd, om ook het teamgevoel buiten de directe collega’s te bewaren. Want ook daarmee wordt regelmatig geschakeld. ‘Wij schakelen als controleteam fiscalisten in voor fiscale vraagstukken. IT-auditors voor automatisering. Iemand van personeel & salaris als klanten tegen HR-problemen aanlopen. En corporate finance wanneer er een bedrijfsovername aan komt.

Hoewel je met collega’s van buiten je eigen team niet zo snel spreekt over privézaken, is het wel een fijn idee dat iedereen binnen DRV bereid is om elkaar te helpen. Dus in die zin zijn we met zijn allen wel één team. We willen met zijn allen hetzelfde einddoel behalen: de opdracht goed afronden in het belang van de klant’, sluit Melvin af.