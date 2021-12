HET JAAR VAN (16) Michael Bick: ‘De AFM lijkt meer richting positieve coaching te gaan in plaats van het klassieke bestraffen’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Dit keer Michael Bick, bestuursvoorzitter bij DRV Accountants & Adviseurs.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

Dat onze mensen, ondanks alle beperkingen, vol voor de cliënten zijn blijven gaan. Dat levert ons dan ook een heel mooie score in het MT 1000 onderzoek op.

Welke ontwikkeling in je vak of in de markt spreekt jou het meest aan? Over welk thema zou jij eens een pittig opiniestuk willen schrijven?

Zowel de innovatie vanuit IT welke nu echt zichtbaar gaat worden als anderzijds de eerste tekenen van een andere benadering door de AFM. De wijze waarop tot op heden toezicht werd uitgevoerd, hoewel ten dele ook noodzakelijk, kan in mijn ogen anders. Literatuur wijst daar ook op. Kort gezegd, coachen en belonen is beter dan straffen. Ik zie dat ook terug bij onze mensen die echt stappen voorwaarts maken door onze development programma’s.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

Een goede vriend. Er moet tijd zijn voor reflectie. Je kan en moet niet alles willen bereiken maar durven doelen te stellen. Daarbij niet bang zijn andere zaken dan te missen. Daarbij geeft maatschappelijke betrokkenheid een grote voldoening.

Wat wens je de accountancysector toe?

Een iets minder overspannen arbeidsmarkt. De huidige situatie, mede door het vele NOW werk, kan niet als prettig worden gezien.

Hoe ervaar je de toegenomen werkdruk?

Persoonlijk ervaar ik die niet. Bij veel van ons personeel wel. En dat is niet wat we willen. We moeten nog meer investeren in IT-oplossingen om het werk en de werkdruk leuk te houden.

Welke zaken op je bucketlist heb je afgelopen jaar af kunnen vinken, en welke staan er voor 2022 op je agenda?

Vrijwel alle plannen voor 2021 zijn gerealiseerd. Voor 2022 staan er alweer nieuwe plannen, waaronder verdergaande IT-investeringen, op de agenda. Echt interessante projecten die ons weer een stap verder helpen in de uitvoering van ons werk en daarmee de kwaliteit en cliënttevredenheid.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

De heer Hanzo van Beusekom. Met zijn komst lijkt de AFM meer richting positieve coaching te gaan in plaats van het klassieke bestraffen. Ik hoop oprecht dat het hem lukt die lijn vast te houden. Waarbij duidelijk mag zijn dat wij als beroepsgroep moeten blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit inclusief de aandacht voor fraude.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

In 2022 gaan we als DRV vooral het 100-jarig bestaan vieren. Zakelijk en privé gaat het goed. Als we die lijn kunnen doortrekken is het meer dan goed.