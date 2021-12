Van Kempen en Co uit Capelle aan den IJssel sluit aan bij DRV Accountants & Adviseurs 

Op 1 januari 2022 zal Van Kempen en Co uit Capelle aan den IJssel aansluiten bij DRV Accountants & Adviseurs. De vier medewerkers en eigenaar Arthur Buitendijk gaan deel uitmaken van de vestiging van DRV in Rotterdam.

Van Kempen en Co zocht aansluiting bij een organisatie met brede kennis en een hoog kwaliteitsniveau. Arthur Buitendijk is bovendien in het verleden een lange periode werkzaam geweest voor DRV. De aansluiting voelt daarom voor beiden als een vertrouwde stap.

Harry Verweij, partner bij DRV Accountants & Adviseurs, licht toe: “Van Kempen en Co hecht evenals DRV grote waarde aan service en kwaliteit. De aansluiting is voor ons belangrijk om onze positie in Rotterdam te verstevigen.”

Vanaf 1 januari continueren de medewerkers van Van Kempen en Co hun dienstverlening aan cliënten onder de vlag van DRV vanuit de vestiging van DRV in Rotterdam.

DRV is een organisatie waarin ruim 600 mensen samenwerken vanuit 12 compacte vestigingen in Zuidwest-Nederland. Naast een kantoor in Rotterdam heeft DRV in Zuid-Holland ook vestigingen in Oud-Beijerland, Sliedrecht, Naaldwijk en Hellevoetsluis.