MTH en DRV gaan nauwer samenwerken

MTH en DRV, beide lid van het Moore Global-netwerk, gaan vaker samenwerken. Ze willen de kwaliteit van hun organisaties en hun internationale netwerk verder vergroten om de hoge klanttevredenheid te borgen en aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Over een mogelijke fusie op termijn hebben de beide topmannen het niet.

Uitdagingen

In een interview met MT Sprout zegt Olaf ten Hoopen, bestuursvoorzitter van MTH: “Gezamenlijk vertegenwoordigen we de top van het mkb in Nederland. We groeien steeds meer naar elkaar toe, ook geografisch trouwens. Daarom kiezen we voor samenwerking, om duurzaam die klanttevredenheid hoog te houden, bij te dragen aan ons internationale netwerk en de uitdagingen die er liggen goed het hoofd te kunnen bieden.”

Investeren in resources

De grootste uitdaging is volgens Ten Hoopen de krappe arbeidsmarkt. “Om je klanten goed te blijven bedienen, zul je slimmer zaken moeten doen, omdat je in de toekomst waarschijnlijk met minder resources meer zult moeten presteren. Daarom moeten we fors investeren in wat onze medewerkers kunnen. Allereerst zullen we onze way of work op elkaar afstemmen en samen optrekken in de manier waarop we mensen daarin opleiden. Daaropvolgend hebben we een gezamenlijk kwaliteitshuis voor ogen, waarin we ons kwaliteitssysteem hoog houden. Belangrijk onderdeel daarvan is het developmentprogramma, een verbreding van het managementdevelopmentprogramma van DRV. We kunnen ook gebruikmaken van het ‘Harvard executive leadership’-programma van Moore.” Michael Bick, CEO van DRV vult aan: “Als we onze kwaliteitsuitstraling kunnen versterken, kan dat ook gunstig zijn als het gaat om werving en selectie. Naast hoge kwaliteit en bijdragen aan de ontwikkeling van het vak bieden we sociaal werkgeverschap; we merken dat mensen graag voor dat pakket kiezen.”

Digitalisering

“Adviseren rondom alles wat er in een onderneming speelt wordt steeds meer ons domein in de breedte, mits het gelieerd is aan financieel beleid”, vervolgt Bick. “Dat vereist een hoog expertiseniveau en zit niet in de comfortzone van een gemiddelde accountant. Daar willen we ons meer op toeleggen,” aldus Ten Hoopen. Hij ziet een soort innovatiehub voor zich. “De bedoeling is dat onze accountancy en adviespraktijken ook weer leren van de investeringen die we doen in IT”, zegt hij. “Zo kunnen we met goede mensen de ondernemer helpen.”

