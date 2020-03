Klantcase Baker Tilly: ‘Vooruit kijken is het mooiste wat er is’

‘Een bedrijf runnen in 2020 is net topsport. Kijk maar naar het WK schaatsen dat net is afgelopen. Je ziet daar dat concurrentie uit een onverwachte hoek kan komen. Maar ook dat een coach een belangrijke factor is om het absolute wereldtopniveau te bereiken én deze positie vast te houden. En wat dacht je van nieuwe technologie? Ook superbelangrijk in de topsport. Een net iets sneller schaatspak, diepgaande real-time analyses van de eigen prestatie, het ijs, het klimaat en de concurrenten kunnen het verschil maken tussen wel of geen medaille.’

Dagelijkse uitdagingen

Aan het woord is Pieter Perdijk. In 2006 startte hij op 17-jarige jochie bij accountants- en advieskantoor Baker Tilly. Hij viel op door zijn tomeloze drive en ontwikkelde zich tot director/accountant. Uiteraard behaalde hij op de weg ernaartoe alle benodigde diploma’s. ‘Er is sindsdien veel veranderd. Zowel bij Baker Tilly als bij onze klanten, veelal ambitieuze middelgrote MKBb-bedrijven. Steeds sneller aanpassen, veranderen en verbeteren wordt meer en meer de norm. En dat is logisch, want net als bij schaatsers is vooruitkijken van levensbelang voor ondernemers. De concurrentie is voor bijna elk bedrijf door het internet enorm toegenomen. En real-time inzicht hebben in je eigen prestatie en die van de omgeving om je heen wordt steeds crucialer. Op dagelijkse basis word je als ondernemer uitgedaagd om te anticiperen op ontwikkelingen, te reageren op de markt en keuzes te maken voor de toekomst.’

Vooruitgang begint met inzicht

‘Die dynamiek past bij mij en bij Baker Tilly: wij geloven in groei. In vandaag doen wat voor morgen van belang is. We denken in oplossingen en voeren vandaag de gesprekken met onze klanten die morgen van belang zijn. Vooruitgang begint met inzicht. Zonder goed inzicht sta je direct, om in schaatstermen te blijven, drie rondes achter. Bij Baker Tilly hebben we daarom al jaren geleden de focus verlegd van het vaststellen van een jaarrekening achteraf, naar vooruitkijken op basis van het hier en nu.

Actuele cijfers, diepgaande inzichten met gebruik van de slimste tools. Dat is de basis, van waaruit wij onze rol als coach steeds meer invullen. We bespreken verbeterpunten in de bedrijfsvoering, om morgen kosten of risico’s te verlagen. We delen inzichten en bespreken welke stappen er nodig zijn op het gebied van wet- en regelgeving. De relaties met klanten worden steeds persoonlijker. Ze appen of bellen me vaak wekelijks om even kort te sparren over een zakelijke beslissing, hoe zaken privé het beste geregeld kunnen worden of over de do’s en don’ts van een voorgenomen overname. We kunnen altijd terugvallen op de cijfers en inzichten van dit moment en dus snel schakelen en knopen doorhakken.’

Digitalisering en automatisering

‘Dat kan alleen als die basis er staat van de juiste gedigitaliseerde financiële administratie, aldus Pieter. ‘Daarin staan slimme digitale tools centraal, zoals DizzyData. Facturen worden geautomatiseerd ingelezen en verwerkt. Wij investeren bij Baker Tilly doorlopend in dit soort best-in-class digitale toepassingen en zetten die in bij onze klanten. Uiteraard zodanig gekoppeld en ingericht dat alle processen naadloos in elkaar overlopen en fouten en kostbare tijd tot een minimum worden teruggebracht.’

Kansen grijpen

Hoe kijkt Pieter zelf eigenlijk naar de toekomst? ‘Ik vind het prachtig om met de toekomst bezig te zijn en ben oprecht begaan met mijn klanten. Het is een mooi vak en het blijft zich ontwikkelen. Samen met mijn klanten wil ik vandaag de kansen grijpen om morgen succesvol te zijn. En dat zit niet in die jaarrekening, maar in de rol van coach steeds beter vervullen.’

Bron: https://www.dizzydata.nl/cases/vooruitkijken-is-het-mooiste-wat-er-is/