Personalia | Baker Tilly benoemt drie nieuwe partners

Baker Tilly heeft Lars van den Ham, Linda Holterman en Lucy Lau per 1 januari 2024 benoemd tot partner.

Lars van den Ham MSc RA is benoemd tot partner Audit. Hij werkt sinds 2022 bij Baker Tilly in de rol van Director Audit. Daarvoor werkte hij in verschillende functies bij Deloitte (2007-2015) en Mazars (2015-2022). Hij is als docent Financial Auditing (post-master) aan de Nyenrode Business Universiteit verbonden.

Linda Holterman RA is ook benoemd tot partner Audit. Zij startte haar loopbaan in 2008 bij Baker Tilly en werkte daarna in verschillende functies in de Auditpraktijk. Linda is sinds 2022 Director Audit. Van 2002 tot 2008 studeerde ze Economie (Accountancy) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Linda Holterman rondde in 2015 de NBA praktijkopleiding tot Registeraccountant af.

Lucy Lau is benoemd tot partner ESG Advisory. Ze werkt sinds medio 2022 bij Baker Tilly. In de rol van ESG-Director heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de ESG-dienstverlening aan klanten van Baker Tilly. Voordat Lucy bij Baker Tilly in dienst trad werkte ze onder andere bij ASML en was zij jarenlang werkzaam bij KPMG (Eindhoven) in de Auditpraktijk. Lucy studeerde aan Nyenrode Business Universiteit en heeft een masterdiploma in Accountancy.

Ronald Hoeksel, bestuursvoorzitter van Baker Tilly: “Deze benoemingen zijn in lijn met onze groeiambities. Baker Tilly wil dé trusted advisor zijn voor het nationale en internationale mkb, familiebedrijven en de publieke sector, inclusief woningcorporaties. Linda Holterman heeft een succesvolle loopbaan bij Baker Tilly en is een vaste waarde in ons team. Lars van den Ham en Lucy Lau zijn nog relatief kort bij onze organisatie en brengen zeer relevante ervaring uit eerdere functies mee. Ik feliciteer Lars, Linda en Lucy van harte met hun benoeming en wens ze veel succes in hun nieuwe rol.”

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met foto met formaat 390×225): redactie@accountancyvanmorgen.nl