Onderzoek Baker Tilly: bedrijven onvoldoende voorbereid op CSRD

Europees onderzoek van Baker Tilly International laat zien dat bedrijven nog onvoldoende zijn voorbereid op de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Volgens deze Europese richtlijn moeten vanaf 2025 ook niet-beursgenoteerde bedrijven rapporteren over hun impact op mens en klimaat.

Meer dan de helft (57%) van de onderzochte bedrijven die te maken krijgen met de CSRD, zegt slecht op de hoogte te zijn. Slechts 12% zegt klaar of bijna klaar te zijn om aan de nieuwe rapportageverplichtingen te voldoen.

Baker Tilly International vroeg 305 ondernemingen in 14 Europese landen naar hun voorbereidingen op de nieuwe ESG-rapportageverplichtingen. ESG staat voor: Environmental (milieu), Social (maatschappij) & Governance (bestuur). Van de ondervraagde bedrijven krijgt 70% te maken met de CSRD. Daarvan zegt 57% niets tot weinig te weten over de CSRD en slechts 12% geeft aan klaar of bijna klaar te zijn voor de CSRD. Van de betrokken bedrijven zegt 29% nog nooit informatie over ESG te hebben gecommuniceerd of gepubliceerd. 72% van de ondervraagde bedrijven geeft aan wel een vastgelegde ESG-strategie te hebben.

Sleutelrol voor ESG-adviseurs

Ronald Hoeksel, Bestuursvoorzitter Baker Tilly Nederland: “De CSRD heeft grote gevolgen voor de manier waarop bedrijven ESG-thema’s integreren in hun bedrijfsstrategie. Dit onderzoek toont aan dat er nog veel werk aan de winkel is, zowel voor de betrokken bedrijven als voor ESG-adviseurs. Zij spelen een sleutelrol bij het helpen van bedrijven die aan de slag gaan met CSRD, niet alleen door naleving te waarborgen, maar ook door advies te geven over hoe aan alle ESG-verplichtingen te voldoen.”

Download hier het volledige rapport in PDF.