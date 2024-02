Baker Tilly VS komt grotendeels in handen van private equity

Twee private investeerders hebben voor een miljard dollar een meerderheidsbelang genomen in de Amerikaanse tak van Baker Tilly, meldt de Financial Times.

Het gaat om de in San Francisco gevestigde private equity-bedrijven Hellman & Friedman en Valeas Capital Partners. De transactiesom is niet door de betrokken partijen zelf bekendgemaakt; persbureau Reuters weet te melden dat de twee private equity-bedrijven een aandelenbelang van ongeveer een miljard nemen voor iets meer dan de helft van het bedrijf; meer dan 900 miljoen dollar zou afkomstig zijn van Hellman & Friedman. De deal wordt naar verwachting in juni afgerond en is de grootste overname door private equity in de accountancysector tot nu toe.

Geld voor afkoop en overnames

Daarnaast zal er een bedrag aan schuldfinanciering worden verstrekt door particuliere kredietverstrekkers Blackstone Credit, HPS Investment Partners en Blue Owl Capital. Hellman & Friedman zegt de overname te betalen uit een fonds van 24,4 miljard dollar dat in 2021 is opgezet. De transactie vergroot de waarde van Baker Tilly VS tot ruim 2 miljard dollar en biedt het bedrijf de gelegenheid om de volgens CEO Jeff Ferro ‘extreem agressieve’ overnamestrategie voort te zetten. Het aangetrokken kapitaal zal vooral worden gebruikt om pensioenverplichtingen jegens voormalige partners af te kopen en kapitaal te storten aan de huidige partners.

Splitsing

De overname betekent ook dat Baker Tilly in de VS wordt gesplitst in een advies- en een accountancytak. Die laatste zal worden geleid door CEO Jere Shawver. Na de herstructurering blijven beide bedrijven maatschappen, waarbij partners naast de twee nieuwe aandeelhouders aandelen in Baker Tilly Advisory Group bezitten, aldus het bedrijf.

Bron: Financial Times/bizjournals.com