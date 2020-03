NBA start MKB-campagne als vervolg op ‘Nederland rekent op zijn accountants’

Als vervolg op de in september 2019 ingezette publiekscampagne Nederland rekent op zijn accountants start de NBA deze week met een campagne specifiek gericht op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Doel van de vervolgcampagne is om duidelijk te maken wat de toegevoegde waarde is van de accountant als sparringpartner van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf, meldt de beroepsorganisatie. ‘Een ondernemer die ook steeds meer geconfronteerd wordt met complexe en strategische vraagstukken. Met een accountant halen ondernemers niet alleen hoogstaande expertise in huis, maar ook iemand om op te vertrouwen. Dat zorgt vaak voor een hechte band tussen ondernemer en accountant, die tot uitdrukking komt in het statement ‘Typisch mijn accountant’.’

In de campagne komen ondernemers aan het woord, bijvoorbeeld iemand die vertelt dat hij op het punt stond zijn bedrijf te verkopen “en toen stelde zij nog een paar kritische vragen: typisch mijn accountant.”

De MKB-campagne werd ontwikkeld samen met communicatiebureau Winkelman en Van Hessen en de Commissie MKB van de NBA. Het motto van de campagne blijft Nederland rekent op zijn accountants.

Om de MKB-ondernemer te bereiken is de campagne te beluisteren via een aantal radiozenders (Radio 1,2, 3 en 5 en Q Music), zijn er uitingen op LinkedIn en Facebook en ook in vakbladen voor diverse MKB-sectoren. De campagne loopt van maart tot en met mei. Meer informatie is te vinden via nba.nl/rekentop.