WAB: uitstel coulanceregime en lage premie bij overwerk

Minister Koolmees gaat in verband met het coronavirus de regel aanpassen dat werkgevers de hoge WW-premie moeten betalen bij overwerk. Het coulanceregime wordt verlengd tot 1 juli. Werkgevers betalen sinds 1 januari 2020 als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten.

Hoge premie bij > 30% overwerk

In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt.

Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, bijvoorbeeld de zorg.

Regeling aanpassen

De Stichting van de Arbeid heeft verzocht deze regeling aan te passen. De Stichting schreef het volgende:

“Verander de regelgeving in de Wab voor de premie-WW zodanig dat bedrijven die als gevolg van de coronacrisis tijdelijk met werknemers afspraken moeten maken over meer werken, niet voor deze werknemers voor de hoge WW-premie worden aangeslagen (als gevolg van de regel dat de verloonde uren de contractuele uren niet met meer dan 30 procent mogen overstijgen).”

Het kabinet is daartoe bereid en zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. Minister Koolmees werkt deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uit.

Uitstel tot 1 juli

De minister heeft op 9 december 2019 gemeld dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd kregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Aangezien het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli.

Het coulanceregime, zoals beschreven in de brief van december en geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, geldt dus tot en met 30 juni 2020.

Zorg er dus voor dat het ondertekende schriftelijke arbeidscontract of addendum voor werknemers met een vast contract voor 1 juli in de loonadministratie staat.

