FD bericht verkeerd over NBA

Het Financieele Dagblad schrijft dat de NBA haar leden af heeft geraden als deskundige op te treden richting klanten. Dit klopt niet, laat de accountantsorganisatie desgevraagd weten.

Verklaring niet altijd nodig

‘Dat raden wij zeker niet af!’ reageert woordvoerder Lukas Burgering. ‘Wij hebben alleen gezegd dat op dit moment niet duidelijk is wat de mogelijke verklaring is die afgegeven moet worden. Wacht daar even mee en dat is een goed advies geweest. De verklaring is voor regulier drie maanden uitstel niet meer nodig. Daarnaast adviseren wij de leden om het gesprek met de klanten hierover aan te gaan en te kijken of ze in aanmerking komen en zo ja hoe je ze kan helpen.’

Moeilijke horde

Het Financieele Dagblad schrijft vandaag dat belastingadviseurs bereid zijn klanten te helpen met de fiscale maatregelen die het kabinet heeft genomen om ondernemers tegemoet te komen in de coronacrisis. Onduidelijkheid en wrevel waren er ook over de voorwaarden voor uitstel. Een onafhankelijke deskundige moest verklaren dat de financiële problemen voortkomen uit de coronabesmetting, dat ze tijdelijk zijn en dat de onderneming levensvatbaar is. Een moeilijk te nemen horde voor ondernemers in nood, aldus de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).