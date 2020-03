NBA komt snel met voortgangsrapport ‘zelfreflectie’

De NBA publiceert voor het eind van deze maand een verslag over de voortgang rondom haar zelfreflectie. Deze was nodig na de bestuurscrisis rondom de gewezen algemeen directeur Harm Mannak.

Doorlichten governancestructuur

Dit blijkt uit het verslag van de bestuursvergadering van 10 maart. Het NBA-bestuur heeft op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar algemeen directeur Mannak geconstateerd dat er ook aan de kant van het bestuur zaken zijn geweest die verbetering behoeven. Hierbij gaat het onder meer om het doorlichten van de governancestructuur, het verbeteren van informatiedeling, het nemen van reflectieruimte, het instellen van een remuneratiecommissie, het professionaliseren van wervingsbeleid, inkoopbeleid en aanbesteding van contracten, en het evalueren van de aansturing van het bureau.

Wachten op kabinet

In januari en februari zijn inmiddels de nodige stappen gezet bij de uitwerking van deze zes onderwerpen. Voor het einde van deze maand zal via de website van de NBA verslag worden gedaan van de voortgang op deze punten. Met een reactie op de rapporten van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) en de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) wacht het bestuur tot het kabinetsstandpunt bekend is. ‘Voor wat betreft de inhoud van die reactie meent het bestuur dat de oplossing voor de huidige problematiek niet zozeer gelegen is in het afwerken van nog een lijst met maatregelen, al kunnen die wel een bijdrage leveren. De aandacht zal vooral ook moeten uitgaan naar de langetermijnvisie op tot het beroep en de cultuur- en gedragsverandering die daarvoor nodig is.’