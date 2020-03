NBA hamert op samen duidelijke afspraken maken

De NBA heeft gereageerd op de kabinetsreactie die door minister Hoekstra (Financiën) vrijdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De organisatie staat achter de meeste voorstellen en hamert op het belang van samenwerking en dialoog met belanghebbenden.

De brief van Hoekstra bevat een aantal maatregelen om de kwaliteit van accountantscontroles te verbeteren, in reactie op de rapporten van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA), de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) en de AFM.

‘De NBA herkent zich in het beeld dat de kwaliteit van de wettelijke controles nog niet altijd is waar deze moet zijn. Het over de volle breedte op orde brengen van de kwaliteit is uiteindelijk van essentieel belang voor duurzaam herstel van maatschappelijk vertrouwen in het beroep. De NBA steunt dan ook de voorstellen van minister Hoekstra en is zeer bereid om ook zelf de handschoen op te pakken.’ De belangenvereniging benadrukt nog maar eens dat er al veel is veranderd de laatste jaren, maar dat niet bij alle kantoren de verandering even snel gaan of ingrijpend zijn. ‘De NBA ziet dus zowel koplopers als achterblijvers. Dit benadrukt het grote belang van een verdere verbreding en verdieping van die verandering. Het is zaak dat de voorlopers doorgaan met de verbeteringen en dat de achterblijvers beter aangehaakt worden.’

Samen heldere stip formuleren

Voorzitter Marco van der Vegte hamert wederom op duurzaam herstel van vertrouwen en het prioriteit geven aan leveren van kwaliteit, terwijl tegelijk accountantsberoep aantrekkelijk en relevant moet blijven. ‘Daarvoor is het noodzakelijk een heldere stip op de horizon te formuleren waar alle gedane en toekomstige inspanningen naar moeten leiden. Dat kunnen we niet alleen. Samen met toezichthouders, ministerie en andere ketenpartijen moeten we bouwen aan gerechtvaardigd vertrouwen.’ De maatregelen van het kabinet gaan bijdragen aan het oplossen van problemen, verwacht de NBA. ‘In de rapporten worden immers ook belangrijke onderwerpen aangestipt die niet uitsluitend bij wet geregeld (kunnen) worden, maar waarvoor de NBA, de accountantsorganisaties, de toezichthouder of de ketenpartners mede aan zet zijn. Het betreft hier onder meer zaken die raken aan de maatschappelijke verwachtingen, zoals fraude, continuïteit van gecontroleerde organisaties en niet-financiële informatie.’

Gezamenlijke dialoog

De belangrijkste constatering: succes is alleen mogelijk als accountants veel meer dan voorheen in gesprek gaan met belanghebbenden en samen doelen en verwachtingen formuleren, stelt Van der Vegte. ‘Alleen als wij gezamenlijk en structureel de dialoog voeren kunnen we succes boeken op een manier die aan de verwachtingen van alle betrokkenen voldoet en tegelijkertijd haalbaar is voor de sector. Wij kijken dan ook uit naar de samenwerking met de nog te benoemen kwartiermaker.’

AQI’s

Samenwerking zou met name moeten plaatsvinden rondom de te formuleren Audit Quality Indicators (AQI’s). ‘De NBA is van mening dat het van groot belang is dat deze AQI’s in samenspraak met de kwartiermaker, ketenpartners, toezichthouder en overige stakeholders worden opgesteld en daardoor realistisch zijn en op een breed draagvlak kunnen rekenen. Deze AQI’s zijn daarmee te beschouwen als meetbare prestatieafspraken vergelijkbaar met de afspraken die de internationale koepel van toezichthouders IFIAR met de 6 grootste accountantsorganisaties heeft gemaakt.’ Goede AQI’s zullen bijdragen aan borging van verbetermaatregelen binnen organisaties en ook als objectieve meeteenheid voor overeengekomen prestatiedoelstellingen. ‘Om een teveel op compliance gerichte benadering te voorkomen moeten daarom naast ‘harde normen’ ook ‘zachtere’ elementen zoals rondom de kwaliteitsgerichte cultuur worden opgenomen.’

Achter toezichts- en rapportagevoorstel

De NBA staat achter het voorstel om het het toezicht volledig bij de AFM onder te brengen. Ook de aanbevelingen om naast dossierreviews ook de kwaliteitsbeheersingssystemen van de accountantsorganisaties centraal te stellen en de rapportagefrequentie te verhogen, krijgen bijval. ‘Kwaliteitsverbetering is gebaat bij frequente en tijdige feedback en extern toezicht vervult hierin een cruciale rol.’ Ook het bevorderen van experimenten, onderzoeken en pilots juicht de NBA toe. ‘Het is daarbij wel van belang om op voorhand vast te stellen wat een onderzoek, pilot of experiment succesvol maakt en in welke mate het bedraagt aan verbetering van de kwaliteit.’ De NBA overweegt om ‘waar wenselijk en mogelijk’ ook externen met een onafhankelijke positie een rol in beleidsbepalende organen te geven.

De organisatie komt op een later tijdstip met een nadere reactie. De brief van Hoekstra is op 22 april onderwerp van gesprek in het Algemeen Overleg Accountancy van de Tweede Kamer.