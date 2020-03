Corona | Beroepsverenigingen roepen ministerie op tot extra fiscale maatregelen

Beroepsverenigingen NBA, SRA, RB en NOAB hebben gezamenlijk een brief aan minister Hoekstra van Financiën gestuurd waarin ze vragen om drie aanvullende maatregelen in de coronacrisis.

De vier organisaties pleiten voor de versoepeling van de termijn van een aantal fiscale bepalingen om de werkdruk voor advieskantoren te verlagen. Ook vragen zij om meer duidelijkheid over de positie van de DGA en de regelingen waar zij specifiek gebruik van kunnen maken. Ten derde roepen de verenigingen het ministerie op om uitsluitsel te geven over het urencriterium in het kader van het Noodpakket Banen en Economie. De verenigingen melden minister Hoekstra bereid te zijn om bij te dragen aan het vinden van oplossingen voor de drie geschetste problemen en om het beleid rond het Noodpakket Banen en Economie te versterken.

Het pleidooi van NBA, SRA, RB en NOAB:

Termijnverlenging

In diverse fiscale bepalingen zijn termijnen opgenomen. Op fiscaal gebied kan daarbij onder andere gedacht worden aan aangiftetermijnen voor de diverse belastingmiddelen, formeelrechtelijke termijnen zoals bij bezwaar en beroep, de becon-uitstelregeling, de termijn in verband met geruisloze inbreng in de BV, enz. Niet alleen belastingplichtigen, maar ook hun intermediairs voorzien dat er op dit gebied knelpunten zijn en zullen gaan ontstaan. Dat wordt niet alleen veroorzaakt door het enkele feit dat werknemers worden geacht zo veel mogelijk thuis te werken, maar ook door de eventuele mogelijkheden tot werktijdverkorting. Veel intermediairs hebben nu al te maken met extra werkdruk als gevolg van de vele vragen van hun klanten over de genomen maatregelen. Een goede maatregel zou zijn om op korte termijn een aantal maatregelen te treffen waardoor deze termijnen worden verlengd. Een mogelijke maatregel kan zijn het eenmalig verlengen van de termijn voor het doen van aangiften omzetbelasting en loonheffingen, maar ook voor de termijnen voor de uiterste oprichting van rechtspersonen welke voortvloeien uit diverse fiscale faciliteiten, zoals de geruisloze inbreng, juridische fusie en splitsing. Ook een algemene verlenging van de termijn voor het doen van aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor ondernemers resp. de belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting. Dit biedt belastingplichtigen de ruimte om zich allereerst te richten op het beperken van de gevolgen van de huidige crisis en zich te richten op de voortzetting van hun onderneming. Intermediairs hebben in dat geval ook meer mogelijkheden deze belastingplichtigen te ondersteunen.

Positie DGA

Een ander punt waar ondernemend Nederland mee geholpen kan worden is duidelijkheid over de positie van de directeur groot aandeelhouder (verder: DGA). Ook binnen deze categorie zijn er veel mensen die financieel hard getroffen worden. Ook voor deze groep geldt dat er grote verschillen zijn in de gevolgen voor de bedrijfsvoering. Het is voor de DGA erg prettig als duidelijk wordt of er regelingen zijn waar gebruik van gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld dat er gebruik gemaakt kan worden van de regelingen die gelden voor de ZZPer of dat er gebruik gemaakt kan van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Of dat er een andere regeling in de maak is voor DGA’s. Ook als er geen speciale maatregelen komen voor de DGA is het verstandig om die duidelijkheid te geven.

Zelfstandig ondernemer en het urencriterium

Een ander onderwerp dat wij onder uw aandacht brengen is de zelfstandig ondernemer en de ondernemersfaciliteiten in de wet Inkomstenbelasting. Om van de ondernemersfaciliteiten gebruik te kunnen maken, moet de ondernemer voldoen aan het zogenaamde urencriterium. Ons bereiken geluiden dat in bepaalde branches zoals horeca en evenementen ondernemers zich zorgen maken over hoe kan worden voldaan aan het urencriterium. In het kader van het Noodpakket Banen en Economie van het kabinet is het aan te raden hier uitsluitsel over te geven en wellicht op dit moment mee te delen dat dit een onderwerp is wat nader onderzocht gaat worden.

