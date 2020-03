Corona | Europese toezichthouders gaan in op financiële verslaglegging en de accountantscontrole 

De Europese financiële toezichthouders benadrukken in twee gezamenlijke verklaringen over de gevolgen van de coronacrisis onder anderen dat het voor de kwaliteit van accountantscontroles van groot belang is dat er blijvende aandacht is voor de continuïteit, gebeurtenissen na balansdatum en communicatie.

De European Securities and Markets Authority (ESMA) en de Committee of European Audit Oversight Bodies (CEAOB) hebben beiden verklaringen uitgebracht over financiële verslaglegging en de accountantscontrole in het licht van de COVID-19-uitbraak.

Berekening voorziening verwachte kredietverliezen

Na overleg in ESMA-verband hebben de Europese financiële toezichthouders een gezamenlijke verklaring uitgebracht over de gevolgen van de COVID-19-uitbraak voor de berekening van de voorziening voor verwachte kredietverliezen (expected credit losses). De bepalingen staan in de verslaggevingsregels van IFRS 9.

CEAOB benadrukt belang kwaliteit van accountantscontrole

In CEAOB-verband benadrukken de Europese toezichthouders dat het voor de kwaliteit van accountantscontroles van groot belang is dat er blijvende aandacht is voor de continuïteit, gebeurtenissen na balansdatum en communicatie na de COVID-19 uitbraak.

Verklaringen CEAOB en ESMA:

Statement CEAOB

Statement ESMA

Bron: AFM