Geen handtekening accountant Flynth onder jaarrekeningen Big Bazar

Enkele dagen voor het faillissement in september heeft koopjesketen Big Bazar nog twee voorlopige jaarrekeningen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Bij de stukken ontbreekt de controleverklaring van een accountant van Flynth, blijkt uit de deponeringen.

De rechtbank in Amsterdam verklaarde Big Bazar op 27 september failliet. De keten kampte al enige tijd met financiële problemen en kreeg steeds meer klachten binnen over onbetaalde rekeningen. Ook waren er toen al veel winkels gesloten. Verschillende reddingspogingen mislukten en de curatoren zijn daarom nu bezig met de afwikkeling van het faillissement.

Jaarrekeningen

Op 22 september – 5 dagen voor het faillissement dus – blijken de twee niet-vastgestelde jaarrekeningen over de periode februari 2021 – januari 2022 en februari 2022 – januari 2023 van Big Bazar Holding BV te zijn gedeponeerd. In beide stukken wordt onder het kopje ‘Controleverklaring van de onafhankelijke accountant’ gemeld: “Helaas is met de overgang van KMPG vanuit de Mirage groep naar Flynth een en ander met het aanIeveren van gegevens niet helemaal goed gegaan dan wel zijn deze niet door de toenmalige CFO aangeleverd. Flynth heeft al wel de betreffende audits gedaan.” Blokker-moederbedrijf Mirage verkocht Big Bazar in 2021 voor 1 euro aan directeur Heerke Kooistra.

Eerste faillissementsverslag

Ondertussen hebben curatoren De Coninck-Smolders en Mollema onlangs hun eerste faillissementsverslag uitgebracht. De administratie van Big Bazar is door de curatoren veiliggesteld door tussenkomst van Limits Consulting, melden de twee. De curatoren zullen de administratie en de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement de komende tijd nader gaan onderzoeken. Een Mercedes-Benz E220D die op naam van Big Bazar staat geregistreerd hebben de curatoren nog niet terug kunnen vinden. “Het is op dit moment onduidelijk waar dit voertuig zich bevindt. De curatoren hebben dit in onderzoek”, staat in het verslag. De Belastingdienst blijkt bovendien al vorderingen van meer dan € 9 miljoen te hebben ingediend in het faillissement van de koopjesketen, het UWV kwam met een vordering van bijna 8,5 ton. Daarnaast hebben zich tot nu toe 346 andere crediteuren gemeld, met een vordering van in totaal ruim € 18,8 miljoen.