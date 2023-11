AFM-onderzoek naar omstreden Duitse zakenman, Gelders accountantskantoor gaf opdracht terug

De Duitse investeerder Lars Windhorst schoof jarenlang met vele miljoenen, maar heeft ook een omstreden reputatie als wanbetaler. De voormalige eigenaar van voetbalclub Hertha BSC ligt onder de loep bij de AFM en bezorgde het relatief kleine FSV Accountants + Adviseurs uit Zaltbommel flinke kopzorgen. Dat blijkt uit een tot nu toe onder de radar gebleven uitspraak van de Ondernemingskamer van afgelopen zomer.

Toezichthouder AFM verbood het accountantskantoor gedurende een onderzoek naar Windhorst en diens investeringsmaatschappij Tennor Holding enige tijd om jaarrekeningcontroles uit te voeren. FSV was de afgelopen jaren controlerend accountant van diverse bedrijven van Windhorst, waaronder Tennor, lingeriemerk La Perla en Sequa Petroleum. Het accountantskantoor besloot uiteindelijk om een controleopdracht van Sequa terug te geven en zelfs helemaal met controlewerk te stoppen door de eigen Wta-vergunning in te leveren. Een RA die tot vorig jaar bij het accountantskantoor werkzaam was moet zich binnenkort bij de Accountantskamer verdedigen tegen een tuchtklacht van de AFM. De toezichthouder wil niet vooruitlopen op de aard van die klacht. De Accountantskamer meldt alleen dat het gaat om een klacht over de wettelijke controle van een jaarrekening.

Zakenman Lars Windhorst gold al op jonge leeftijd als zakelijke wonderboy en zijn imperium bestaat inmiddels uit een fors bedrijvenconglomeraat. Het luxueuze lingeriemerk La Perla is het bekendste bedrijfsonderdeel, maar Windhorst is in allerlei branches actief. In 2015 schatte de Sunday Times zijn persoonlijke vermogen in op £320 miljoen. De reputatie van de succesvolle Duitser is echter verre van smetteloos. Windhorst wist in het verleden veel kapitaal aan te trekken bij investeerders, maar staat ook regelmatig in rechtbanken vanwege betalingsproblemen en faillissementen. Zijn problemen lijken er de laatste tijd alleen maar groter op te worden. Zo berichtte de Financial Times vorig jaar nog dat Windhorsts Tennor Holding een deadline had gemist voor terugbetaling van liefst een miljard euro aan H2O Asset Management. Dat liep uit op een flink investeringsschandaal en de Franse toezichthouder legde H2O eerder dit jaar zelfs een megaboete van €75 miljoen op vanwege de betrokkenheid van H2O bij activiteiten van Windhorst. In mei van dit jaar legde de AFM Windhorst zelf een boete van een half miljoen euro op vanwege het te laat afmelden van een substantieel aandelenbelang in een in Duitsland beursgenoteerd bedrijf.

FSV en Windhorst

Wat heeft dat allemaal te maken met een relatief klein accountantskantoor (volgens de eigen website zo’n 70 medewerkers) als FSV Accountants + Adviseurs uit Zaltbommel? FSV blijkt enkele jaren controlerend accountant te zijn geweest van diverse bedrijven van Windhorst, waaronder het in Amsterdam gevestigde Sequa Petroleum. Sequa is een olie- en gasbedrijf dat aan het Parijse Euronext Access genoteerd staat en het financieel al jaren lastig heeft. In oktober 2013 stopte Lars Windhorst $ 26 miljoen in Sequa met zijn Sapinda Holding (dat inmiddels Tennor Holding heet) en het ook aan hem gelieerde bedrijf Centrics. Als gevolg van de aandelenemissie verkreeg Tennor een controlerend belang in Sequa.

De businesscase van het olie- en gasbedrijf is nogal risicovol. Sequa beschrijft het eigen business model zelf als “high risk, high yield”. Voor onderzoek naar de commerciële levensvatbaarheid van een olie- of gasveld zijn namelijk omvangrijke investeringen nodig en ook het doen van (exploratie)boringen vergt grote investeringen, zonder zekere opbrengst. Als op de plek van boring geen olie of gas wordt aangetroffen moet de gehele investering worden afgeschreven. Wordt wel olie of gas aangetroffen, dan kan het rendement enorm zijn. Tot nu toe was die strategie nog weinig succesvol, want bij mislukte projecten in Kazachstan en Noorwegen ging het volledige geïnvesteerde vermogen van in totaal $ 142,2 miljoen verloren.

Ondernemingskamer

Dat laatste stelt althans ADS Securitys deze zomer bij de Ondernemingskamer, dat op dat moment met circa 36,3% de grootste aandeelhouder in Sequa is. Gezien die voorgeschiedenis heeft het in Abu Dhabi gevestigde ADS weinig vertrouwen in de volgende stap die Sequa van plan is te zetten. In 2022 werd een joint venture met twee Afrikaanse partijen gesloten om onderdelen te kopen van een offshore olieveld bij Angola van Sonangol, de Angolese staatsoliemaatschappij. Voor de Angola-transactie zal Sequa volgens de aandeelhouder uit de Emiraten al haar resterende liquide middelen moeten aanwenden: een alles of niets-transactie.

Die bedrijfsvoering is ook de reden dat ADS deze zomer naar de Ondernemingskamer stapt. De aandeelhouder uit Abu Dhabi heeft het inmiddels met Windhorst en zijn Tennor aan de stok gekregen. Het is onduidelijk wat de omvang van het aandelenbelang van de Duitser en aan hem gelieerde vennootschappen in Sequa nog precies is. Ook meent ADS dat de checks and balances bij Sequa ondermaats zijn en dat de informatieverstrekking aan de aandeelhouders door Sequa, ook over de joint venture, tekortschiet. Zo is in 2020 en 2021 geen aandeelhoudersvergadering gehouden. De jaarstukken 2019 en 2020 zijn bovendien ten onrechte niet door een accountant gecontroleerd.

FSV en AFM

Uit de uitspraak van de Ondernemingskamer blijkt dat het uitblijven van controleverklaringen van FSV te maken heeft met een lopend onderzoek van de AFM naar Lars Windhorst en Tennor. Dat bracht het accountantskantoor in een lastig parket. FSV laat op 23 november 2021 aan Sequa weten dat een accountantsverklaring met betrekking tot de jaarrekeningen 2019 en 2020 nog niet kan worden afgegeven omdat “from a compliance perspective we have serious issues because of an investigation by (…) AFM into one of your related parties.” Op 27 december 2021 schrijft FSV van de AFM te hebben vernomen “dat FSV hangende het onderzoek tot 18 januari geen verklaringen mag afgeven voor al onze wettelijke controle klanten”.

Het olie- en gasbedrijf en FSV hebben regelmatig overleg over de controleverklaringen 2019 en 2020, maar dat leidt niet tot het afgeven daarvan. Aandeelhouder ADS wil opheldering, maar in maart vorig jaar laat het Gelderse accountantskantoor uiteindelijk weten de opdracht terug te geven. FSV blijkt ook bij meer bedrijven van Windhorst de cijfers te hebben gecontroleerd. In elk geval bij lingerieketen La Perla, en ook bij Tennor zelf. Dat laatste komt naar voren in een bij de Ondernemingskamer aangehaalde e-mail aan Sequa, waarin FSV laat weten te stoppen als controlerend accountant: “We hebben van jou uiteindelijk de juridische structuur gekregen en daaruit blijkt dat [Lars Windhorst, red.] en de aan hem gerelateerde deelnemingen minimaal 36% van de aandelen heeft. Gegeven het feit dat Sequa een relatie heeft met Tennor Holding B.V. / [Lars Windhorst, red.] en dat de heer [Windhorst, red.] een UBO is en in o.a. 2019 nog overwegende zeggenschap had, en wellicht nu nog heeft, hebben wij als directie van FSV om moverende redenen besloten om aan Tennor en de aan haar gerelateerde vennootschappen geen verklaringen af te geven. Hier valt dus ook [Sequa] onder.” FSV besluit zelfs helemaal de Wta-vergunning in te leveren, waarna uiteindelijk PwC bereid wordt gevonden om de jaarrekeningen van Sequa vanaf 2021 te controleren.

Ingreep OK, AFM-onderzoek en tuchtklacht

De Ondernemingskamer is het na al die verwikkelingen met aandeelhouder ADS deze zomer eens dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken bij Sequa Petroleum in de periode tussen 26 februari 2020 en 1 juni 2023. Er wordt daarom een commissaris met beslissende stem benoemd, en een onderzoeker aangesteld om te kijken naar het beleid en de gang van zaken van Sequa in die periode.

Hoe het met het AFM-onderzoek is afgelopen wordt uit de uitspraak van de Ondernemingskamer niet duidelijk. Wel ligt er nu een tuchtklacht van de AFM tegen een RA die tot vorig jaar bij FSV werkte. De accountant werkt inmiddels als controller, maar de klacht gaat over de controle van een jaarrekening. Of dat ook betekent dat de Accountantskamer zich zal gaan buigen over de jaarrekeningcontrole bij het in problemen geraakte imperium van Lars Windhorst, moet nog blijken.

