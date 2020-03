Corona | Accountant belangrijkste hulpbron voor BOVAG-leden

BOVAG-leden wenden zich vooral tot accountants voor ondersteuning tijdens de coronacrisis, blijkt uit een enquête van de brancheorganisatie voor de automotive. Liquiditeit is een toenemend probleem bij twee derde van de BOVAG-leden.

De BOVAG Coronamonitor is een wekelijkse ledenpeiling waarmee BOVAG de impact van het Coronavirus op de BOVAG-bedrijven in kaart brengt. De uitbraak van het Coronavirus heeft impact op alle leden van BOVAG, blijkt uit de monitor: 88% telt minder klanten in de bedrijven, de orderportefeuille wordt steeds leger (bij 80,6%) en bestaande orders worden geannuleerd (31,3%). Hoewel de werkplaatsen nog wel werk hebben, raken ook die leger bij 61,2% van de bedrijven.

Liquiditeit

Liquiditeit is een toenemend probleem bij twee derde van de BOVAG-leden. Uit de tweede Coronamonitor blijkt dat het geschatte omzetverlies is toegenomen met 12%. BOVAG-leden hebben – als gevolg van het Coronavirus – te maken met een omzetverlies van 44,2%. Om dit verlies financieel te dragen, verwacht 82,4% van de BOVAG-bedrijven tussen nu en 3 maanden extra krediet nodig te hebben. De verwachte hoeveelheid benodigde ontslagen ten gevolgen van deze crisis is toegenomen (+11%).

Steun accountant

Bedrijven zoeken op allerlei manieren steun, blijkt uit de monitor. 57,5 procent van de respondenten noemt de accountant de belangrijkste hulpbron. Daarna volgen de branchevereniging met 36,8 procent en de bank met 23,2 procent. De landelijke steunmaatregelen worden in toenemende mate gebruikt (+12,8%). Ondanks alles zijn de meeste BOVAG-ondernemers nog positief over de afloop, het vertrouwen dat men heeft in het feit dat hun bedrijf door deze crisis heen komt is met 69,3% nagenoeg gelijk aan de eerste peiling.