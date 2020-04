AFM rekent op meer geld voor extra toezichtstaken

OOB-accountantsorganisaties hebben de afgelopen jaren de nodige stappen gezet, maar de kwaliteit van wettelijke controles is nog te vaak onvoldoende. Ook de cultuuromslag in de sector is vooralsnog niet afdoende om de gewenste kwaliteit te realiseren. Dat schrijft de AFM in het jaarverslag over 2019.

Positief

De AFM is positief over het kabinetsbeleid. Met zijn reactie op de aanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) kiest de minister voor een breed pakket aan maatregelen om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren, aldus het rapport. Alle schakels in de keten van verslaggeving en controle worden aangesproken om hun rol en verantwoordelijkheid te nemen.

Extra taken

Omdat goed toezicht valt of staat met goede handhavingsmogelijkheden en financiële middelen, verwelkomt de AFM de toezegging van de minister om het handhavingsinstrumentarium te versterken. Het is belangrijk dat accountorganisaties rechtstreeks kunnen worden aangesproken op de kwaliteit van controles. De keuze om de AFM ook verantwoordelijk te maken voor het toezicht op alle niet-OOB-accountantsorganisaties betekent een forse uitbreiding van taken. ‘We zullen moeten zien hoe dat gaat,’ zegt Van Geest in het Financieele Dagblad. ‘Ik heb wel gelezen dat de minister ook schrijft dat we daarvoor geëquipeerd moeten worden.’

Voorspelbaar

Het doel is hoe dan ook helder, meent Van Geest, en dat is ‘goede financiële verslaggeving waarop partijen kunnen vertrouwen’. In alle sectoren waar de AFM toezicht houdt geldt: ‘Je moet voorspelbaar zijn. Je moet transparant zijn over wat je verwacht. En dan moet je erop toezien dat ze dat ook doen en handhavend optreden waar nodig. Het ideaal is dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn.’ Specifiek over het accountantstoezicht: ‘Als dat niet zo is, dan kunnen we altijd aan de minister om andere maatregelen vragen. Dat is zoals wij het spel zien.’

Coulance

Mochten bedrijven en accountants er niet op tijd in slagen om een jaarrekening te deponeren, dan zal de AFM coulance betrachten. Belangrijkste vindt ze dat de verslaggeving antwoord geeft op de vraag: is de onderneming robuust genoeg om de crisis te overleven? ‘Als het leven onzeker is, is het moeilijker om zekerheid te bieden. Daar moeten we reëel in zijn. Daarom hebben wij aangegeven dat we met souplesse zullen kijken naar de deadlines voor het deponeren van de jaarstukken.’

Download: AFM Jaarverslag 2019