Corona | ‘Staatsgarantie van 100 procent nodig voor kleine kredieten’

De overheid moet voor 100 procent garant staan voor kredieten tot 100.000 euro voor het mkb. Dat bepleiten MKB-Nederland en VNO-NCW naar aanleiding van het bericht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dat er tot nu toe ongeveer 800 tot 1000 ondernemingen via de verruimde Borgstelling mkb-kredieten (BMKB-C) zijn geholpen. De ondernemersorganisaties zijn daar niet tevreden over. ‘Ondertussen regent het bij ons klachten van ondernemers die niets krijgen, lang moeten wachten of hoge rentes moeten betalen’, zegt MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof.

Duits voorbeeld

In de BMKB-c-regeling dragen de banken nog zelf een deel van het risico en zijn zij aan regels gebonden. ‘We kunnen de boel vlottrekken als de staat 100 procent garant staat voor kleine kredieten’, stelt Vonhof. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer wijst op het voorbeeld van Duitsland. Daar staat de overheid garant voor leningen tot 500.000 euro en soms zelfs 800.000 euro. In Nederland loopt het juist bij de kleine kredieten niet goed, constateren de ondernemersorganisaties. ‘Ondernemers kunnen zo sneller en goedkoper geholpen worden.’

MKB-Nederland en VNO-NCW benadrukken dat het hier om in de kern gezonde bedrijven gaat. De garantstelling helpt hen om door een moeilijke periode te komen. ‘Het gaat erom dat meer bedrijven de coronacrisis overleven.’