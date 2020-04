Corona | Impact op liquiditeit en continuïteit ondernemingen: accountant moet gesprek aandurven

De coronacrisis kan – en zal – een flink aantal ondernemingen in stevige financiële problemen brengen. Het matchen van de financiële positie van een onderneming voor en na de coronacrisis is dan van groot belang om de ondernemer te kunnen ondersteunen bij het zoeken van de juiste financiering. Daarbij kijken financiers ook naar wat de accountant over de onderneming te melden heeft. In de lunch en learnsessie van a.s. woensdag gaan we hier uitgebreid op in.

Horeca, industrie, transport, zakelijke dienstverlening zijn branches die een fikse krimp kunnen verwachten. Hoe adviseer je als accountant ondernemingen waarvan de financiering zwaar onder druk staat. Er zijn verschillende regelingen waar ook het rijk borg staat, zodat de ondernemer eenvoudiger een bancair krediet kan aanvragen. Een goede accountant kijkt dan niet alleen naar wat de financieringsmogelijkheden nu zijn. Hij kijkt ook nadrukkelijk naar het track record van de ondernemer: Wat zijn de kansen van een onderneming in het post-coronatijdperk?

Jan Wietsma neemt je a.s. woensdag in de lunch en learnsessie ‘Impact van corona op liquiditeit en (dis)continuïteit’ mee in dit woud van financieringsproblemen en -oplossingen en gaat in op de rol die een accountant hierin kan en soms moet spelen.

Cursus inhoud

In zijn rol als financiële huisarts speelt de accountant een belangrijke rol bij liquiditeit- en (dis)continuiteitsvraagstukken van zijn klant. Tijdens deze interactieve online cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Bij welke ondernemingen moet je discontinuïteit als standaard hanteren? Wat is het beleid van banken en alternatieve financiers met betrekking tot het verstrekken van een overbruggingskrediet? Welke informatie moet er aangeleverd worden voor een overbruggingskrediet? Hoe beperk ik het liquiditeitsbeslag van een onderneming? Hoe schat ik de overlevingskans van een onderneming in? Hoe beperk ik de financiële schade als mijn klant het financieel niet gaat redden? Hoe pak ik een slecht nieuws gesprek aan?

Jan bespreekt uiteraard de meest recente stand van zaken en na deze online cursus bent u weer helemaal up to date.