NBA houdt vanmiddag webinar ‘Audit in coronatijden’  

De NBA organiseert vandaag een tweede NBA HELPT-webinar, ditmaal gericht op de controlerend accountant, zowel intern als extern. Thema is ‘Audit in coronatijden’.

Gerard van Santen (EY) gaat tijdens het webinar over audit in coronatijden in op de continuïteitsparagraaf en gebeurtenissen na balansdatum. Arnout van Kempen (onafhankelijk adviseur) spreekt over compliance-aspecten en kwaliteit. Marianne van Kimmenade (NBA) belicht risico’s rondom fraude te midden van alle noodmaatregelen. Het webinar wordt vandaag gehouden van 15.00 uur tot circa 16.30 uur. Aanmelden is nog mogelijk en kan via de website van de NBA.

30 april

Volgende week donderdag organiseert de NBA een webinar dat speciaal gericht is op accountants in business, zowel in strategische, toezichthoudende functies als werkzaam in controlling of uitvoering. Doel is ervaringen en inzichten te delen en wetenschappelijke inzichten te bieden over het besturen van organisaties in moeilijke tijden.

Terugkijken van de diverse webinars kan na afloop ook via het YouTube-kanaal van de NBA.