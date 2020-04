Baker Tilly sluit roerig 2019 af met stabiele omzet

De omzet van Baker Tilly Netherlands heeft zich in 2019 gestabiliseerd op € 96 miljoen. Het kantoor leverde het afgelopen jaar haar OOB-vergunning in en focuste zich op auditopdrachten voor het midden- en kleinbedrijf, familiebedrijven en de publieke sector.

Veranderprogramma

Baker Tilly heeft 13 vestigingen en 830 medewerkers. Dat er in 2019 vier miljoen minder omzet is gerealiseerd dan in 2018, is vrijwel geheel het gevolg van de verzelfstandiging van de vestiging in Velsen. Het afgelopen jaar stond bij Baker Tilly in het teken van een intensief veranderprogramma. Volgens bestuursvoorzitter Marcel Huisman zijn er belangrijke stappen gezet om kwaliteitsbeheersing in gedrag, werkwijze en systemen te verankeren.

Belangrijke strategische keuzes



Het veranderprogramma leidde tevens tot een aanscherping van de strategie van Baker Tilly. ‘Wij kiezen ervoor te focussen op waar we sterk in zijn: dé trusted advisor voor het (inter)nationale mkb, familiebedrijven en de publieke sector (incl. woningcorporaties)’, aldus bestuursvoorzitter Marcel Huisman. Baker Tilly voerde verder een wijziging in de organisatiestructuur door die bijdraagt aan het op één lijn krijgen van de kwaliteitsprocessen van de gehele organisatie. Een organisatiebreed cultuurprogramma, dat in 2019 is gestart met een leiderschapstraject, moet de veranderingen duurzaam borgen in de organisatie.

Roerig jaar

2019 was een roerig jaar voor Baker Tilly. In het voorjaar stapte bestuursvoorzitter Anneke van Zanen onverwachts over naar sportkoepel NOC-NSF. Zij stond pas een jaar aan het hoofd. Daarnaast leverde Baker Tilly in mei haar OOB-vergunning in en legde de focus op auditopdrachten voor het mkb en de publieke sector. Accountant Leon van de Kar (Van de Kar & Veraart) klaagde 26 accountants van Baker Tilly aan bij de tuchtrechter. Van de Kar vond dat zij hun werk ondermaats hadden uitgevoerd en wilde met zijn massaklacht aantonen dat de AFM en de NBA aan klassenjustitie doen. De Accountantskamer veegde zijn klacht als ongegrond van tafel. In november scoorde Baker Tilly slecht in een onderzoek van de AFM. In de cultuur en organisatie zag de toezichthouder nauwelijks verbetering ten opzichte van een eerder onderzoek. Het kantoorbestuur vond dat de AFM een ‘ongenuanceerd beeld’ gaf. ‘Het rapport besteedt weinig aandacht aan de positieve ontwikkelingen en bereikte resultaten bij Baker Tilly, waardoor het rapport naar onze mening niet het complete beeld schetst.’

Impact COVID-19-maatregelen

Dat standpunt valt ook te herkennen in het persbericht dat Baker Tilly vandaag heeft uitgestuurd naar aanleiding van de jaarcijfers 2019: ‘Het veranderprogramma is met veel energie en gedrevenheid opgepakt door de organisatie. Dit zetten we door in 2020. De realiteit is echter, dat we op dit moment alle zeilen moeten bijzetten om, naast de zorg voor onze medewerkers, klanten op een maatschappelijk verantwoorde wijze financieel gezond te houden. Verder zijn cultuurbijeenkomsten als onderdeel van het veranderprogramma in 2020 uitgesteld vanwege de COVID-19-maatregelen. Desondanks tonen onze medewerkers in deze crisis doorzettingsvermogen, creativiteit en flexibiliteit. Dat geeft veel vertrouwen in onze ambitie om met elkaar te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.’

Transparantieverslag 2019



Baker Tilly geeft met zijn transparantieverslag jaarlijks inzicht in het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Vandaag publiceren zij het Transparantieverslag 2019 waarin meer te lezen is over de veranderingen, zoals de kwaliteitsslag, als gevolg van Programma 2019 – Now, for tomorrow. In dit verslag is ook een specificatie van de omzetgegevens te vinden. Het Transparantieverslag is te downloaden op www.bakertilly.nl/transparantieverslag. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring door de accountant, maar nog niet door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Baker Tilly (Netherlands) N.V. vastgesteld.