Corona | Welke sectoren en regio’s kregen tot nu toe de meeste NOW-toekenningen?

UWV heeft alle cijfers over het gebruik van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) op een rij gezet. De horeca- en cateringsector heeft het grootste aandeel in het aantal goedgekeurde aanvragen, daarna volgen de sectoren detailhandel en overige commerciële dienstverlening. In totaal kregen inmiddels 21.784 horecawerkgevers een voorschot uitgekeerd. Het gaat daarbij in totaal om een bedrag van ruim 282 miljoen euro. Het verwachte omzetverlies in deze sector is gemiddeld 82 procent.

Al meer dan 100.000 aanvragen goedgekeurd

In totaal hebben sinds 6 april 114.000 werkgevers een aanvraag ingediend voor de NOW. Inmiddels hebben zo’n 104.000 werkgevers een voorschot ontvangen. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van 1,9 miljard euro. Deze werkgevers hebben samen 1,7 miljoen mensen in dienst. Het verwachte omzetverlies is gemiddeld 70 procent. Het gaat hierbij om de betaling van de eerste termijn van het voorschot. De tweede en derde termijn ontvangen deze werkgevers in mei en juni.

Factsheet geeft cijfers per sector, regio en bedrijfsgrootte

Het grootste aandeel in het aantal toekenningen hebben de sectoren horeca en catering (21.784), detailhandel (20.533) en overige commerciële dienstverlening (17.589).

Het totale voorschotbedrag is het hoogst voor de sector overige commerciële dienstverlening (€ 343 miljoen), gevolgd door horeca en catering (€ 282 miljoen) en groothandel (€ 223 miljoen).

Het verwachte omzetverlies is het hoogst in de sectoren horeca en catering (82 procent), cultuur (79 procent) en zorg en welzijn (77 procent). Het laagst is het gemiddelde verwachte omzetverlies in de sector bank- en verzekeringswezen (45 procent).

Veruit de meeste toekenningen, 70.220 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan 10 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 619 toegekende aanvragen.

Van alle arbeidsmarktregio’s heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (12.627), gevolgd door Rijnmond (7.789) en Midden-Utrecht (5.219).

De factsheet (pdf) die UWV vandaag publiceert geeft meer inzicht in de toekenningen per sector. Hoeveel werkgevers per sector hebben inmiddels een voorschot gekregen, hoe hoog is het voorschotbedrag per sector en hoe hoog is het gemiddelde verwachte omzetverlies? Daarnaast geeft UWV een overzicht van het aantal toekenningen per arbeidsmarktregio en gemeente. Ook is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang.

Bron: UWV