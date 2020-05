‘Arbeidsmarktvraag krimpt met een kwart, Mbo’ers en starters krijgen hardste klappen’

Het aantal nieuwe vacatures in Nederland is sinds de intelligente lockdown met een kwart afgenomen. Mbo’ers en starters worden het hardst getroffen, maar de laatste twee weken laten een licht herstel van het aantal vacatures zien. Dat stellen marktonderzoeker Intelligence Group en Jobdigger op basis van actuele arbeidsmarktdata (tot en met 3 mei 2020) over vacatures en arbeidsmarktgedrag van de Nederlandse beroepsbevolking.

De daling van het aantal nieuwe vacatures is bij werkgevers twee keer zo groot als bij (uitzend)bureaus, respectievelijk -36% en -18% in vergelijking met het gemiddelde aantal vacatures dat zij hadden in de eerste 10 weken van 2020. In de laatste twee weken is de daling gestopt en is er zelfs sprake van een licht herstel. Het verlies van nieuwe vacatures is het grootste onder de middelbaar opgeleiden (-28%) in vergelijking met bijvoorbeeld Wo’ers (-16%). Ook op provincie niveau zien we grote verschillen. Zo is de klap het grootste in Zeeland, Drenthe en Groningen. De klap in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht is kleiner, desalniettemin nog steeds groot. (V)mbo’ers zijn ook banger om hun baan in de komende 12 maanden te verliezen (15%), om 12% van de hoger opgeleiden. Dit is beduidend hoger dan voor de crisis, respectievelijk 8% en 7%.

Stevige krimp sinds crisis, maar licht herstel in laatste twee weken

De gemiddelde krimp op de arbeidsmarkt sinds de start van de crisis 8 weken geleden, ligt op -25,3% minder nieuwe vacatures. Het verlies aan nieuwe vacatures is het grootste bij de MBO doelgroep (-28%), gevolgd door HBO (-21%). Het verlies in arbeidsmarktvraag bij academici ligt op -16%.

Regionale verschillen

Zeeland heeft de grootste daling in nieuwe vacatures (-31%), gevolgd door Drenthe en Groningen. In Zuid-Holland en Noord-Brabant is het verlies ook groot, maar het minst in vergelijking met de andere provincies.

‘Een klein beetje goed nieuws als het gaat om de arbeidsmarkt’, zegt directeur Geert-Jan Waasdorp van de Intelligence Group. ‘Ten opzichte van één en twee weken geleden neemt het aantal gepubliceerde vacatures licht toe. Het is nog veel te vroeg om hier conclusies aan te verbinden, maar het duidt nog steeds op dynamiek op de markt, ondanks de sterk toegenomen onzekerheid.’

Bron: Intelligence Group