Boekhouder helpt Tilburgse Tonneke weer op weg

Ze was een bekende verschijning in Tilburg. Tonneke met haar supermarktbus. Maar de bus kreeg panne en Tonneke kon niet meer rijden. Boekhouder Sjaak Beirnaert helpt haar weer op weg.

Rijdende winkel

Met haar rijdende winkel bediende Tonneke vooral kwetsbare mensen in achterstandsbuurten. Ze leverde de boodschappen voor de deur af en was ook altijd in voor een praatje. Haar eigen verhaal trok ook de aandacht in het Tilburgse: Tonny Steenis kwam uit de schuldhulpverlening en had met haar bus ook haar eigen bestaan weer op de rit gebracht. Totdat het in september 2019 misging. Haar bus, al jaren afgeschreven, begaf het voor de zoveelste keer en was niet meer in beweging te krijgen.

Documentaire op IDFA

Haar boekhouder Sjaak Beirnaert trok zich het lot van Tonneke aan. Hij meldde haar situatie bij organisatie Tussenheid013, die Tilburgse initiatieven ondersteunt. Samen werd een crowdfundactie op poten gezet. Inmiddels was Tonneke dankzij een documentaire (die op het IDFA draaide) bijna een bekende Nederlander geworden. Dit gaf een flinke zet in de rug en al snel was er circa 30.000 euro op de rekening. Daarmee kon een nieuwe bus worden aangeschaft in Hoogezand. Nadat aan de bus de nodige aanpassingen zijn gedaan, zal Tonneke eind mei weer haar klanten kunnen bedienen. Beirnaert heeft de gemeente Tilburg gevraagd of Tonneke met behoud van uitkering kostendekkend mag werken.

Theologiestudent werd boekhouder

Sjaak Beirnaert studeerde ooit theologie en begon in 1991 als boekhouder. Zijn eenmanszaak groeide uit tot een klein administratiekantoor met zes medewerkers, Buro Bilan. Op zijn eigen website laat Beirnaert zich kennen als sociaal betrokken. ‘In de toekomst wil ik me graag nog meer toeleggen op maatschappelijk relevante thema’s, zoals armoedeproblematiek, nieuw economisch denken, verduurzaming van de samenleving, vredesvraagstukken en verantwoord ondernemen.’ Die ambitie brengt hij in de praktijk. Zo hielp hij een Syrische vluchteling in het verleden aan werkervaring door hem een jaarcontract aan te bieden. Ook bedacht hij een speeddate voor statushouders en regionale bedrijven. ‘De meeste vluchtelingen die wij in ons land opvangen, hebben een geweldige opleiding genoten. We moeten proberen hun kennis en ervaring te benutten,’ verklaarde hij in het Brabants Dagblad.