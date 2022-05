Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken

Als je betrokken bent bij een goed doel, dan wil je graag bijdragen aan een betere wereld. Maar wist je dat je ook als goed doel te maken kunt krijgen met btw? Btw die misschien wel een kostenpost is, of die juist kansen biedt op aftrekbare voorbelasting. We zetten vijf zaken op een rij waar je als goed doel met betrekking tot de btw aan moet denken.

1. Ben je als goed doel wel of geen btw-ondernemer?

Een goed doel heeft vaak de vorm van een stichting of vereniging. Soms wordt gedacht dat btw dan geen issue is. Dat is een misverstand. Ook een stichting of vereniging kan btw-ondernemer zijn. Het gaat erom of je met regelmaat economische activiteiten verricht en daar een vergoeding voor in rekening brengt.

2. Veiling van gesponsorde items

Een voorbeeld van zo’n economische activiteit is een veiling van gesponsorde items. Bijvoorbeeld een gesigneerd sportshirt of een weekendje weg. Met regelmaat worden dergelijke veilingen georganiseerd om geld op te halen. Afgelopen najaar oordeelde de rechtbank Noord-Holland nog, dat een dergelijke veiling leidde tot btw-ondernemerschap voor het goede doel. Hierdoor moest het goede doel achteraf nog btw betalen over de items die waren geveild. Dat is niet prettig. Niet elke veiling leidt tot btw-ondernemerschap omdat het afhangt van de specifieke omstandigheden, maar het is wel belangrijk om het van tevoren goed uit te zoeken.

3. Giften, fondsenwerving en subsidie

Hoe moet je omgaan met het geld dat je ontvangt door bijvoorbeeld giften, fondsenwerving of subsidie? Blijft dat buiten de btw? Als er geen prestatie tegenover staat, dan blijft het geld in principe buiten de btw. Bij schenkingen en legaten is btw dan ook niet snel aan de orde. Maar het is een ander verhaal als de gift wordt gedaan in ruil voor advertentieruimte of gesponsorde content. Ook al heeft het geld het label van een gift of subsidie, als de gever er iets voor terugkrijgt, bestaat de kans dat je btw verschuldigd bent over de opbrengst.

4. Kans op aftrekbare voorbelasting

Het zijn van een btw-ondernemer is niet alleen maar een last, het biedt ook kansen. Is jouw goede doel een ondernemer voor de btw? Dan kun je mogelijk de inkoop-btw in aftrek brengen. Denk aan btw op overheadkosten of op kosten die jouw organisatie maakt om een actie op te zetten.

5. Btw-vrijstelling voor fondsenwerving

Tot slot is er een btw-vrijstelling voor fondsenwerving. De fondsenwervende activiteiten van organisaties die met hun hoofdactiviteiten een beroep kunnen doen op bepaalde vrijstellingen in de btw, zoals bijvoorbeeld zorg, onderwijs, sport en cultuur, kunnen vrijgesteld zijn van btw. Is dat van toepassing op jouw goede doel? Dan kan dit een positief verschil maken! Het voorgaande geldt dus niet voor de vele in ons land bestaande steunstichtingen en verenigingen. Deze moeten in beginsel btw voldoen over elke euro aan opbrengsten uit activiteiten.

Wilco Geelhoed en drs. Teunis van den Berg zijn adviseur omzetbelasting bij Moore MTH