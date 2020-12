WITh Accountants publiceert benchmark goede doelen

WITh Accountants richt zich uitsluitend op goede doelen. Elk jaar in december publiceert het kantoor een benchmark waarin ruim 200 CBF-goedkeurde organisaties worden vergeleken.

Specialisme

With Accountants ontstond tien jaar geleden. Twee accountantskantoren met goede doelen als klant vonden dat deze sector zo specialistisch was geworden, dat er een apart kantoor moest komen dat alleen charitatieve instellingen zou bedienen. Bij WITh Accountants werken nu 25 auditors voor 200 klanten. Daarvan dragen er 50 het CBF-keurmerk, waarmee ze aan strenge voorwaarden op het gebied van financiën en transparantie voldoen. ‘Goede doelen zijn een specialisme omdat er veel eigen wet- en regelgeving is’, zegt directeur Jan Snoei. ‘Denk aan de anbi-regels, RJ 650 en governancecodes. Thema’s die spelen zijn onder meer het reservebeleid, waarvoor strenge eisen gelden, en de verdeling van kosten. Ook de btw-wetgeving is anders dan bij bedrijven. Daarbij staan goede doelen in toenemende mate in the picture. Het is ook nog eens een sector waarin veel geld omgaat.’

Geefgedrag

De wereld van de goede doelen is volop in beweging. Een belangrijke trend is, volgens Jan Snoei, dat het geefgedrag aan het veranderen is. Van een situatie waarin donateurs jaarlijks eens per week aan de collectant gaven en de vaste jaarlijkse subsidies moeten goede doelen steeds meer projectmatig gaan werven. Dat betekent dat ook de aard van de donateur verandert. Particuliere gevers blijven belangrijk, maar het accent verschuift ook meer en meer naar nalatenschappen. Daarnaast dringt de professionele (subsidie)instelling steeds meer naar de voorgrond. ‘Dat heeft voor de accountant consequenties,’ zegt Snoei. ‘In de jaarrekening zijn de grondslagen voor de diverse soorten baten anders. Maar met andere type donateurs verandert ook het risicoprofiel. Die risico’s zien we groter worden, onder meer door strengere wetgeving.’

Benchmark

Jaarlijks in december publiceert With Accountants een benchmark waarin ruim 200 CBF-organisaties worden vergeleken op een aantal kritische prestatie-indicatoren. De benchmark over 2019 (onlangs openbaar gemaakt) meldt in het verslagjaar 2019 € 4,8 miljard aan activa, € 3 miljard aan reserves en fondsen en € 3,7 miljard aan baten. Snoei: ‘De benchmark biedt fondsen praktische ratio’s waarmee zij zich ten opzichte van andere kunnen vergelijken. Goede doelen zijn namelijk in toenemende mate concurrenten van elkaar in de strijd om de meer institutionele donateur. Die kijken naar ratio’s als de kosten van werving ten opzichte van de geworven baten, en naar kosten doelstelling ten opzichte van de totale lasten.’