Corona | Dit is de routekaart uit de crisis

Premier Rutte gaf gisteravond gedetailleerd informatie over de stappen waarmee hij Nederland uit de corona lock down wil leiden. Maar, zo bedrukte hij meerdere malen, elke volgende stap wordt pas gezet als uit gezondheidscijfers blijkt dat het kan.

De basisregels:

– houdt 1,5 meter afstand

– vermijd drukte

– werk zoveel mogelijk thuis

– was vaak je handen

– nies en hoest in je elleboog

– heb je verkoudheidsklachten, blijf dan thuis

– heeft een van je huisgenoten koorts, blijf dan thuis.

11 mei

– contactberoepen mogen weer aan de slag. Telefonisch afspraak maken verplicht.

– buiten sporten op 1,5 meter is weer toegestaan

– bibliotheken mogen weer open

– (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang starten weer

1 juni

– terrassen mogen weer open

– bioscopen mogen weer open (max 30 personen, tel. reserveren verplicht)

– Restaurants / cafés mogen weer open (max. 30 personen, tel. reserveren verplicht)

– Culturele instellingen en musea mogen weer open (max. 30 personen, tel. reserveren verplicht)

– Voortgezet onderwijs begint weer (mondkapje verplicht)

– Openbaar vervoer rijdt via dienstregeling (mondkapje verplicht, reis niet onnodig, vermijd de spits)

15 juni

– Praktijklessen en examens MBO

– Versoepeling hoger onderwijs wordt onderzocht

1 juli

– Voorzieningen campings en vakantieparken weer open

– Bioscopen (max. 100 personen)

– Restaurants / cafés (max. 100 personen)

– Culturele instellingen (max. 100 personen)

– Georganiseerde samenkomsten (max. 100 personen)

1 september

– Alle sporten (binnen en buiten) toegestaan, incl. wedstrijden en betaald voetbal

– Sauna’s

– Sekswerkers

– coffeeshops

– Casino’s

– Kantines

Overige

Wanneer evenementen weer mogelijk zijn, wordt later bekend gemaakt. Of en wanneer reizen naar het buitenland weer mogelijk wordt hangt mede af van het beleid in andere landen. Premier Rutte zei ook niets over de termijn waarop medewerkers weer op kantoor kunnen werken. Naar de persconferentie keken bijna zeven miljoen mensen. De best bekeken persconferentie van Rutte was op 21 april, toen 7,8 miljoen mensen keken.